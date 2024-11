Каньє Вест зібрався влаштувати голе весілля з Б'янкою Цензорі, — ЗМІ

Таким способом Вест хоче довести Б'янці свою відданість і вкотре полоскотати нерви публіці. На весілля він планує запросити колишню дружину Кім Кардаш'ян.

47-річний американський репер Каньє Вест на другу річницю шлюбу з 29-річною Б'янкою Цензорі в грудні вирішив повторити шлюбні клятви. Як пише Radar Online, він хоче влаштувати "майже оголену церемонію", на якій постане майже голим.

Так музикант хоче покласти край чуткам про проблеми в шлюбі.

"Не секрет, що люди шепочуться, що Цензорі йде, тож це весілля — не лише святкування їхнього кохання, а й демонстрація світові їхньої міцності", — розповів інсайдер виданню.

Щоб довести Б'янці свою відданість, Вест хоче вивести їхні стосунки на новий рівень. Оскільки Цензорі завжди ходить у напівпрозорих речах без білизни, а Вест завжди одягнений з ніг до голови, до вівтаря він задумав піти в ледь помітному одязі або й зовсім без нього. Ба більше, на церемонію він планує покликати свою колишню дружину Кім Кардаш'ян.

На публіці пара з'являється одягненою дуже по-різному Фото: Getty

"Він дуже хоче шокувати. Йому дуже подобається ідея, що вони обидва підуть до вівтаря в ледь помітному вбранні", — уточнило джерело.

Весілля пара планує влаштувати у своєму новому особняку в Беверлі-Гіллз вартістю $35 мільйонів.

Новини про повторне весілля з'явилися після того, як Дженн Ан, випускниця шоу "Топмодель по-американськи" звинуватила його в тому, що він "затикав рот" і "душив" її.

Ан подає до федерального суду на Веста і Universal Music Group за гендерно вмотивоване насильство через інцидент, який, за її словами, стався під час зйомок музичного кліпу на його пісню In For The Kill у 2010 році. Вона стверджує, що цей досвід більше був схожий на "порнографічне затикання рота/глибоку горлянку/фетиші БДСМ", ніж на зйомку музичного кліпу.

Раніше Фокус писав, що друзі Б'янки Цензорі і Каньє Веста звинуватили їх у брехні. На тлі чуток про розлучення Бьянка видалила свій Instagram, а репер — публікації.