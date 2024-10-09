Друзі Б'янки Цензорі та Каньє Веста звинуватили їх у брехні: деталі

Оточення пари вважає, що Каньє і Б'янка вигадують нові приводи залишатися на слуху, оскільки "голі" вбрання дівчини вже не такі цікаві публіці, як раніше.

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Друзі Б'янки Цензорі обурені тим, що вона спочатку розповіла їм, що віддаляється від свого чоловіка Каньє Веста, чим спровокувала чутки про розлучення, а потім, як ні в чому не бувало, обіймалася з ним у торговому центрі в Токіо, пише Daily Mail.

За їхніми словами, вони спантеличені її рішенням заявити, що пара перебуває на межі розпаду.

"Каньє і Б'янка були відповідальні за те, що новина про розлучення стала надбанням громадськості, тому що вони обидва так сказали людям", — ексклюзивно повідомило джерело таблоїду.

Дівчина говорила, що в її шлюбі все погано, коли була у своїх рідних в Австралії.

Так само вчинив і Каньє. Він поділився з близькими, що хоче переїхати жити в Токіо, а також що готовий до розлучення з Б'янкою.

Тепер оточення подружжя думає, що вони спеціально запустили чутки про проблеми між ними:

"Вони знали, що це створить певний галас і зробить їх значущими, оскільки він намагається просувати свій новий альбом. Вони обидва знають, що люди просто за ними сумують, і що її оголеного вбрання недостатньо, щоб утримувати інтерес людей. Усі бачили її голою, тепер нема чому дивуватися".

Б'янка, вийшовши заміж за Каньє Веста, стала скандально відомою через своє вбрання, яке іноді було відверто непристойним. І це при тому, що Каньє раніше критикував свою колишню дружину Кім Кардаш'ян за "надмірну сексуалізацію" під час просування її бренду SKIMS.

"Вона (Цензорі) надмірно експлуатувала свою сексуальність з його допомогою, і тепер нікого це не хвилює. Тому вони створюють чутки про те, що вони закінчили, грають на цьому, видаляючи соціальні мережі та проводячи час порізно, і бац, вони знову в центрі суспільної уваги. Її друзі починають думати, що це виглядає просто жалюгідно", — каже інформатор.

На початку тижня таблоїд TMZ повідомив, що Б'янка і Каньє перебувають на межі розлучення. Пара з 20 вересня ніде не з'являлася разом, а зараз нібито проводить час нарізно.

Люди з оточення Б'янки говорили, що та переглянула свій шлюб після спілкування з сім'єю, яка щиро турбується за неї та її манеру одягатися і подавати себе. Вони також стверджували, що популярність, яку дівчина здобула, будучи дружиною репера, вона тепер використовує для розвитку і просування власного бренду одягу.

Раніше Фокус писав, як Бьянка одягається, коли поруч немає Каньє.