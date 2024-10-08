"Уже розходилися": інсайдери розкрили деталі розриву Каньє Веста і Б'янки Цензорі

Б'янка почала змінювати своє ставлення до шлюбу з Каньє після тіснішого спілкування зі своєю сім'єю, вважають друзі пари.

Related video

Занепокоєння сім'ї Б'янки Цензорі її станом у шлюбі з Каньє Вестом, включно з дивним вибором одягу, а також відчуженням від друзів і рідних, могло стати останньою краплею в її рішенні розлучитися з чоловіком, розповіли інсайдери Daily Mail.

Незадовго до того, як стало відомо про розрив, до Б'янки в Лос-Анджелес прилітала її сім'я, зокрема й Лео Цензорі, батько дівчини.

"Вони розійшлися деякий час тому. Б'янка почала бачити стосунки в новому світлі, коли її друзі та сім'я висловили стурбованість з приводу того, як вона одягалася на публіці, і Каньє відчув, що він їй не так подобається, як на початку. Вона не могла ігнорувати свою сім'ю, коли вони просили її пояснити дивні сторони їхніх стосунків. Вони вже розлучалися, тож є шанс, що вони возз'єднаються", — сказало джерело.

Зараз 29-річна Цензорі проводить час зі своєю сім'єю в Австралії, а 47-річний Вест вирушив до Токіо, де, подейкують, хоче облаштуватися.

Каньє полетів у Токіо

Інформатор додав, що Б'янка, провівши час у колі рідних, "стала іншою". Каньє ж розумів, що щось змінюється, оскільки вони дедалі більше віддалялися одне від одного. Крім того, каже інсайдер, "люди навколо нього відчували, що він усе ще хоче бути з Кім (Кардаш'ян)":

"Б'янка перетворилася саме на ту, якою він хотів її бачити. Вона знала, що він закохався в неї, тому що вона була точною копією Кім, і відчувала, що він все ще кохає її".

Багато в чому терпіти контроль чоловіка Б'янка не захотіла і через свої амбіції. Вона не бажала перетворитися на копію колишньої дівчини репера Ембер Роуз.

"Вона хоче створити свій власний бренд", — діляться люди з її оточення.

Попри розставання, дівчина все ще піклується про нього і його дітей, але розуміє: у нього є проблеми, які вона ніколи не зможе виправити.

Друзі Б'янки впевнені, що вона не залишиться бідною жінкою, оскільки пара не підписувала шлюбний контракт. Крім того, час, проведений з Каньє, зробив її всесвітньо впізнаваною людиною, і вона може використати цю популярність для розвитку і просування свого бренду одягу.

Каньє одружений на Б'янці з грудня 2022 року. Вони побралися всього через місяць після того, як його розлучення з Кім завершилося. Востаннє їх бачили разом 20 вересня, коли вони ходили по магазинах у Токіо.

Востаннє пару разом бачили 20 вересня

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест виступив у Китаї з усіма своїми чотирма дітьми.