"Уже расставались": инсайдеры раскрыли детали разрыва Канье Уэста и Бьянки Цензори

Бьянка начала менять свое отношение к браку с Канье после более тесного общения со своей семьей, считают друзья пары.

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Беспокойство семьи Бьянки Цензори ее состоянием в браке с Канье Уэстом, включая странный выбор одежды, а также отчуждение от друзей и родных, могло стать последней каплей в ее решении расстаться с мужем, рассказали инсайдеры Daily Mail.

Незадолго до того, как стало известно о разрыве, к Бьянке в Лос-Анджелес прилетала ее семья, в том числе и Лео Цензори, отец девушки.

"Они расстались некоторое время назад. Бьянка начала видеть отношения в новом свете, когда ее друзья и семья выразили обеспокоенность по поводу того, как она одевалась на публике, и Канье почувствовал, что он ей не так нравится, как вначале. Она не могла игнорировать свою семью, когда они просили ее объяснить странные стороны их отношений. Они уже расставались, так что есть шанс, что они воссоединятся", – сказал источник.

Сейчас 29-летняя Цензори проводит время со своей семьей в Австралии, а 47-летний Уэст отправился в Токио, где, поговаривают, хочет обосноваться.

Канье улетел в Токио

Информатор добавил, что Бьянка, проведя время в кругу родных, "стала другой". Канье же понимал, что что-то меняется, поскольку они все больше отдалялись друг от друга. Кроме того, говорит инсайдер, "люди вокруг него чувствовали, что он все еще хочет быть с Ким (Кардашьян)":

"Бьянка превратилась именно в ту, какой он хотел ее видеть. Она знала, что он влюбился в нее, потому что она была точной копией Ким, и чувствовала, что он все еще любит ее".

Во многом терпеть контроль мужа Бьянка не захотела и из-за своих амбиций. Она не желала превратиться в копию бывшей девушки рэпера Эмбер Роуз.

"Она хочет создать свой собственный бренд", – делятся люди из ее окружения.

Несмотря на расставание, девушка все еще заботится о нем и его детях, но понимает: у него есть проблемы, которые она никогда не сможет исправить.

Друзья Бьянки уверены, что она не останется бедной женщиной, поскольку пара не подписывала брачный контракт. Кроме того, время, проведенное с Канье, сделало ее всемирно узнаваемым человеком, и она может использовать эту популярность для развития и продвижения своего бренда одежды.

Канье женат на Бьянке с декабря 2022 года. Они поженились всего через месяц после того, как его развод с Ким был завершен. В последний раз их видели вместе 20 сентября, когда они ходили по магазинам в Токио.

Последний раз пару вместе видели 20 сентября

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст выступил в Китае со всеми своими четырьмя детьми.