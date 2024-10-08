Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся, — СМИ

Последний раз Бьянку и Канье видели вместе 20 сентября, когда они ходили по магазинам. Ни Уэст, ни Цензори никак не комментируют возможные проблемы в браке.

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Одна из самых скандальных пар американского шоу-бизнеса — 47-летний Канье Уэст и 29-летняя Бьянка Цензори — разводятся. Об этом сообщает ресурс TMZ со ссылкой на ряд своих источников.

Инсайдеры говорят, что пара рассталась еще несколько назад. Девушка уехала к своим родным в Австралию, а рэпер продолжает путешествие по Японии. Он якобы сообщил своему окружению, что планирует жить в Токио и развестись с женой.

Слухи о том, что у пары не все хорошо, начали циркулировать еще пару недель назад. Последний раз их видели вместе 20 сентября во время похода по магазинам, и с тех пор на публике они не появлялись. Уэст — в гордом одиночестве в Японии, и недавно его заметили за едой в местном ямайском ресторане. Бьянки с ним не было.

В конце сентября он пришел на вечер рестлинга, где успел побить кулаками рестлера Ла Династию Вагнера из толпы. И снова артист был один, хотя раньше на подобные мероприятия супруги всегда ходили вместе.

Уэст и Цензори тайно поженились в декабре 2022 года. Они получили конфиденциальное свидетельство о браке 20 декабря 2022 года в Пало-Альто, Калифорния.

За время брака Бьянка прославилась своими эпатажными и очень скандальными модными образами, из-за которых она неоднократно оказывалась под угрозой штрафов в Японии и Европе, а в Калифорнии чуть не попала в реестр сексуальных преступников.

То, как одевалась девушка, очень сильно не нравились ее родителям, а отец Бьянки, Лео Цензори, даже требовал приезда Уэста в Австралию для серьезного мужского разговора. Правда, потом Анжела Цензори, сестра Бьянки, опровергла эту информацию и заявила, что их семья очень уважает Канье.

Ранее Уэст был женат на Ким Кардашьян, в браке с которой у него родились дети Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. В свое время Ким потребовала от Бьянки, чтобы та поскромнее одевалась рядом с ее детьми. Та сначала послушалась, но потом снова вернулась к привычным образам.

Напомним, Фокус писал, как одевается Бьянка Цензори, когда рядом нет Канье Уэста.