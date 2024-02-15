Ким Кардашьян попросила Бьянку Цензори одеваться скромнее рядом с ее детьми

Звезда реалити-шоу не хочет, чтобы Бьянка Цензори носила свои откровенные наряды, когда проводит время вместе с Канье и ее дочками. Ким, как сообщается, положительно относится к новой подружке бывшего мужа.

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Ким Кардашьян посоветовала бывшему мужу Канье Уэсту и его новой пассии Бьянке Цензори быть более скромными, когда они проводят время с ее детьми. Ким не хочет, чтобы 29-летняя Бьянка выставляла себя напоказ в рискованной одежде и попросила Канье, чтобы он "заставил ее прикрыться". Об этом пишет Daily Mail.

Канье Уэст и Бьянка Цензори с начала своих отношений шокируют общественность своими странными нарядами: Канье чаще всего закрывает все тело и даже лицо, тогда как его жена выходит в свет практически обнаженной. Инсайдеры сообщают, что Ким Кардашьян, которая положительно относится к новой пассии бывшего мужа, предупредила Канье Уэста, чтобы он посоветовал своей новой жене Бьянке Цензори "прикрываться" и воздержаться от ношения ее скандальных нарядов в присутствии детей.

Говорят, что у 43-летней Ким дружеские отношения с 29-летней Бьянкой, но, как сообщается, она не является поклонницей ее стиля и уж ей точно не нравится, когда она щеголяет "голыми" нарядами перед Норт, Сейнтом, Чикаго и Псалмом.

Бьянка Цензори Фото: kanyewest/instagram

"Ким посоветовала Канье никогда не позволять Бьянке так одеваться в присутствии своих детей. Она искренне удивлена, что Канье позволил своей жене вот в таком виде выйти на улицу", — сообщил инсайдер.

Друзья и семья Бьянки считают, что Канье использует ее для продвижения своего нового альбома с Ty Dolla $ign, на обложке которого она появилась вместе с Канье.

Обложка альбома Канье

Ее сфотографировали в откровенном наряде, который едва прикрывал ее тело, когда она появилась на Супербоуле, а до этого она вышла на улицу в прозрачном дождевике.

Впрочем, когда папарацци фотографируют ее вместе с детьми Канье и Ким, Бьянка выбирает более сдержанные наряды.

Недавно Канье выступил в защиту странного и порой непристойного выбора одежды своей жены, а также его решения опубликовать ее полуобнаженные фотографии в своем Instagram.

"Я буду публиковать фото своей жене столько, сколько захочу, братан", — сказал он своим 19,5 миллионам подписчиков.

"Это делает меня счастливым. Некоторые люди не хотят, чтобы вы были счастливы. Они хотят, чтобы вы сделали их счастливыми. Я решил сделать себя счастливым и доволен этим", — заявил Канье, не сообщив, впрочем, что думает об этом Бьянка.

Друзья девушки всерьез обеспокоены влиянием рэпера на нее и ее манеру одеваться. Говорят, что ее родители также были "огорчены", увидев свою дочь практически без одежды.