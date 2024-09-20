Бьянка Цензори появилась рядом с детьми Канье Уэста в очень откровенной одежде

Девушка проигнорировала просьбу Ким Кардашьян одеваться поскромнее рядом с ее детьми.

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29-летняя Бьянка Цензори, жена 47-летнего американского рэпера Канье Уэста, недолго ходила в скромных нарядах и снова эпатировала публику в Токио, несмотря на то, что с ними были малолетние сыновья музыканта, пишет Daily Mail.

Семейство заметили в супермаркете. Бьянка разгуливала по магазину в прозрачном топе, под которым не было нижнего белья, и рассмотреть ее грудь могли все желающие.

Она завершила свой образ обтягивающими серыми леггинсами и зачесала свои темные локоны назад в пучок.

Канье традиционно был одет с ног до головы. На нем была черная толстовка с капюшоном, такого же цвета спортивные брюки и солнцезащитные очки.

С ними в супермаркет отправились восьмилетний Сейнт и пятилетний Псалм, сыновья Уэста от брака с Ким Кардашьян.

Ранее Ким просила Бьянку одеваться поскромнее рядом с ее детьми, и некоторое время девушка прислушивалась к ней, однако последние выходы показывают, что она начала игнорировать требование своей предшественницы.

Недавно Канье вывел на сцену все своих четырех детей. Он удивил поклонников на спортивном стадионе Wuyuan River в Хайнане (Китай) во время своей вечеринки Vultures Listening Party, пригласив Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма присоединиться к нему для энергичного сета.

Бьянка снимала все происходящее на телефон.

Во время шоу Канье с детьми исполил трек "Everybody", который рэпер выпустил без официального разрешения группы Backstreet Boys.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори одевается совершенно по-другому, когда рядом нет Канье Уэста.