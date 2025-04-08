Засомневались в отцовстве: Хью Грант пожаловался на сотрудников аэропорта в Лондоне

64-летний британский актер театра и кино Хью Грант сообщил, что попал в неприятную ситуацию в аэропорту Хитроу в Лондоне.

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На рассказ знаменитости обратило внимание издание People.

В публикации на Х актер раскритиковал сотрудника иммиграционной службы за то, что тот якобы вел себя "навязчиво, оскорбительно и жутко" во время встречи с его детьми. Он утверждал, что у его детей спросили, является ли он и его жена Анна Эберштейн их родителями.

"Только что пролетел через Хитроу с женой и детьми. У всех нас в паспортах одна и та же фамилия (Грант). Сотрудник иммиграционной службы вовлекает моих детей в болтовню, а затем шепчет им: "Это ваши мама и папа?". Навязчиво, оскорбительно и жутко", – написал он еще несколько дней назад.

Фото: Скриншот

Хью и Анна воспитывают троих детей – 12-летнего Джона Манго, девятилетнюю Лулу Дэнжер и шестилетнюю Блю. У Гранта также есть 13-летняя дочь Табита Сяо и 11-летний сын Феликс Чанг от актрисы Тинглан Хонг.

Представитель аэропорта Хитроу подтвердил таблоиду, что сотрудники Пограничной службы работают в Министерстве внутренних дел, а не в аэропорту. Журналисты обратились в ведомство за комментариями.

"Если вы путешествуете с ребенком (младше 18 лет) и не являетесь родителем ребенка или можете показаться неродителем (например, если у вас другая фамилия), мы можем задать вам несколько вопросов, чтобы установить ваши отношения с ребенком. Мы всегда будем делать это как можно быстрее и таким образом, чтобы это отвечало интересам ребенка и вовлеченного взрослого", – гласит статья Пограничной службы на веб-сайте правительства Великобритании.

В ноябре прошлого года Грант рассказал, что впервые стал отцом в 52 года.

"Сейчас мне 64, знаете ли, а младшему ребенку шесть, и мне нужно долгое пребывание в санатории или аббатстве", – шутил он. Актер также признавался, что из-за ативности и шума, который создают его дети, он "немного прячется в туалете".

"Я имею в виду, что я иду домой сегодня вечером, и, давайте посмотрим правде в глаза, момент, когда они прыгают к вам на руки — моя шестилетняя дочь называет это ее "объятием шимпанзе". Мне это очень нравится… Я заставил себя плакать", – добавил он.

Хью Грант честно признается, что быть родителем довольно сложно

Ранее Фокус писал, что Хью Грант признался, почему согласился на роль в "Вонке". Дети тут сыграли не последнюю роль.