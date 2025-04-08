Засумнівалися у батьківстві: Г'ю Грант поскаржився на співробітників аеропорту в Лондоні

64-річний британський актор театру і кіно Г'ю Грант повідомив, що потрапив у неприємну ситуацію в аеропорту Хітроу в Лондоні.

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На розповідь знаменитості звернуло увагу видання People.

У публікації на Х актор розкритикував співробітника імміграційної служби за те, що той нібито поводився "нав'язливо, образливо і моторошно" під час зустрічі з його дітьми. Він стверджував, що у його дітей запитали, чи є він і його дружина Анна Еберштейн їхніми батьками.

"Щойно пролетів через Хітроу з дружиною і дітьми. У всіх нас у паспортах одне й те саме прізвище (Грант). Співробітник імміграційної служби втягує моїх дітей у балаканину, а потім шепоче їм: "Це ваші мама і тато?". Нав'язливо, образливо і моторошно", — написав він ще кілька днів тому.

Фото: Скриншот

Г'ю і Анна виховують трьох дітей — 12-річного Джона Манго, дев'ятирічну Лулу Денжер і шестирічну Блю. У Гранта також є 13-річна дочка Табіта Сяо і 11-річний син Фелікс Чанг від актриси Тінглан Хонг.

Представник аеропорту Гітроу підтвердив таблоїду, що співробітники Прикордонної служби працюють у Міністерстві внутрішніх справ, а не в аеропорту. Журналісти звернулися до відомства по коментарі.

"Якщо ви подорожуєте з дитиною (молодше 18 років) і не є батьком дитини або можете здатися небатьком (наприклад, якщо у вас інше прізвище), ми можемо поставити вам кілька запитань, щоб установити ваші стосунки з дитиною. Ми завжди робитимемо це якнайшвидше й у такий спосіб, щоб це відповідало інтересам дитини та залученого дорослого", — йдеться у статті Прикордонної служби на вебсайті уряду Великої Британії.

У листопаді минулого року Грант розповів, що вперше став батьком у 52 роки.

"Зараз мені 64, знаєте, а молодшій дитині шість, і мені потрібне тривале перебування в санаторії або абатстві", — жартував він. Актор також зізнавався, що через активність і шум, який створюють його діти, він "трохи ховається в туалеті".

"Я маю на увазі, що я йду додому сьогодні ввечері, і, давайте подивимося правді в очі, момент, коли вони стрибають до вас на руки — моя шестирічна донька називає це її "обіймами шимпанзе". Мені це дуже подобається... Я змусив себе плакати", — додав він.

Г'ю Грант чесно зізнається, що бути батьком доволі складно

Раніше Фокус писав, що Г'ю Грант зізнався, чому погодився на роль у "Вонці". Діти тут зіграли не останню роль.