Канье Уэст выступил в Китае со всеми своими четырьмя детьми (видео)

Стадион взорвался овациями, когда рэпер устроил семейное шоу.

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47-летний американский рэпер Канье Уэст удивил поклонников на спортивном стадионе Wuyuan River Sports Stadium в Хайнане (Китай) во время своей вечеринки Vultures Listening Party, когда во время исполнения одного из треков пригласил на сцену своих детей – 11-летнюю Норт, восьмилетнего Сейнта, шестилетнюю Чикаго и пятилетнего Псалма, пишет TMZ.

На видео с мероприятия, которое разлетелось по Интернету, стадион взрывается, когда Канье и его дети от бывшей жены Ким Кардашьян выходят в центр внимания.

Братья и сестры Уэст, прыгавшие сквозь туман и мигающие огни, отлично провели время, превратив сцену в свою личную игровую площадку.

Жена Канье, Бьянка Цензори, записывала шоу на телефон.

Канье с детьми спел трек "Everybody," который рэпер выпустил без официального разрешения группы Backstreet Boys.

Цензори не в первый раз проводит время с детьми Канье и Ким после того, как связала себя узами брака с рэпером в 2022 году. На прошлой неделе архитектор поужинала со своей матерью, а также с некоторыми детьми Канье: Сэйнтом, Чикаго и Псалмом. Они отправились в популярный среди знаменитостей ресторан Nobu в Малибу.

В конце прошлого месяца в июле Бьянка с падчерицей Норт сходила в кино на просмотр "Дэдпула и Росомахи" в Лос-Анджелесе, и к ним присоединился Канье.

Ранее Фокус писал, что Бьянку заметили в китайском аэропорту непривычно одетой. Вместо откровенных прозрачных нарядов, ничего не скрывающих, Цензори была в обычном топе и велосипедках.