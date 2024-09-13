Неожиданный разворот: Бьянка Цензори резко поменяла стиль в одежде (фото)

Традиционно эпатажная жена Канье Уэста практически ничем не выделялась среди других пассажиров, ожидающих в очереди на паспортный контроль.

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29-летняя Бьянка Цензори, жена рэпера Канье Уэста, была замечена на паспортном контроле рядом с мужем и его другом-бизнесменом Беном Пристом в аэропорту Токио перед его последней вечеринкой по прослушиванию "Vultures". Девушка в этот раз решила не шокировать публику откровенными нарядами и была непривычно одетой, пишет Daily Mail.

Она надела обычный кремовый топ и соответствующие велосипедные шорты, дополненные повседневной кепкой и туфлями на каблуках.

Пара летела из Токио в Пекин, где была запланирована последняя вечеринка по прослушиванию альбома. Уэст и соавтор пластинки Ty Dolla Sign откроют мероприятие в Хайкоу 15 сентября в рамках своего подвергшегося критике проекта из трех альбомов Vultures.

Vultures II, второй из трех запланированных лонгплеев рэперов, был выпущен без лишнего шума 3 августа и с тех пор подвергся жестким отзывам. Что касается Vultures III, то дата его релиза пока не названа.

В феврале этого года Ким Кадашьян, бывшая жена Канье и мать его четырех детей, просила Бьянку одеваться поскромнее, когда та проводит время с ее детьми.

"Ким велела Канье никогда не позволять Бьянке так одеваться рядом с детьми. Она искренне удивлена, что Канье позволил своей жене выйти из дома в таком виде. Канье делал то же самое, что и с Бьянкой, с Ким на протяжении всего их брака. Разница в том, что когда Канье одевал Ким, его уважали как личность — как артиста", – рассказывал источник.

По мнению ведущего британского гуру по связям с общественностью Марка Боровски, Бьянка явно очень довольна своим публичным образом и демонстрирует это этим экстремальным модным заявлением.

"Я могу только думать, что это обдуманный поступок. Это похоже на отчаянную попытку рекламы", – сказал он.

Цензори уже подверглась критике со стороны консервативных японцев, когда во время прошлого визита разгуливала по торговому центру в очень смелом наряде.

Ранее Фокус писал, как одевается Бьянка Цензори, когда рядом нет Канье Уэста.