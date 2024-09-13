Несподіваний розворот: Б'янка Цензорі різко змінила стиль в одязі (фото)

Традиційно епатажна дружина Каньє Веста практично нічим не вирізнялася з-поміж інших пасажирів, які очікували в черзі на паспортний контроль.

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29-річну Б'янку Цензорі, дружину репера Каньє Веста, помітили на паспортному контролі поруч із чоловіком і його другом-бізнесменом Беном Прістом в аеропорту Токіо перед його останньою вечіркою з прослуховування "Vultures". Дівчина цього разу вирішила не шокувати публіку відвертим вбранням і була незвично одягненою, пише Daily Mail.

Вона одягла звичайний кремовий топ і відповідні велосипедні шорти, доповнені повсякденною кепкою і туфлями на підборах.

Пара летіла з Токіо до Пекіна, де була запланована остання вечірка з прослуховування альбому. Вест і співавтор платівки Ty Dolla Sign відкриють захід у Хайкоу 15 вересня в рамках свого проєкту з трьох альбомів Vultures, який зазнав критики.

Vultures II, другий із трьох запланованих лонгплеїв реперів, був випущений без зайвого галасу 3 серпня і відтоді зазнав жорстких відгуків. Що стосується Vultures III, то дата його релізу поки не названа.

У лютому цього року Кім Кадаш'ян, колишня дружина Каньє і мати його чотирьох дітей, просила Б'янку одягатися скромніше, коли та проводить час з її дітьми.

"Кім веліла Каньє ніколи не дозволяти Б'янці так одягатися поруч із дітьми. Вона щиро здивована, що Каньє дозволив своїй дружині вийти з дому в такому вигляді. Каньє робив те ж, що і з Б'янкою, з Кім протягом усього їхнього шлюбу. Різниця в тому, що коли Каньє одягав Кім, його поважали як особистість — як артиста", — розповідало джерело.

На думку провідного британського гуру зі зв'язків з громадськістю Марка Боровскі, Б'янка явно дуже задоволена своїм публічним образом і демонструє це цією екстремальною модною заявою.

"Я можу тільки думати, що це обдуманий вчинок. Це схоже на відчайдушну спробу реклами", — сказав він.

Цензорі вже зазнала критики з боку консервативних японців, коли під час минулого візиту розгулювала торговим центром у дуже сміливому вбранні.

Раніше Фокус писав, як одягається Бьянка Цензорі, коли поруч немає Каньє Веста.