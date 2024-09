Як одягається Б'янка Цензорі, коли поруч немає Каньє Веста: кадри з камери відеоспостереження

У своєму рідному місті дружина скандального репера зовсім не схожа на ту дівчину, яка епатує публіку відвертим вбранням.

29-річна Б'янка Цензорі, дружина репера Каньє Веста, далеко від чоловіка має зовсім не такий зухвалий і скандальний вигляд, як поруч із ним. Підтвердженням цьому стали кадри, зняті камерою відеоспостереження закладу College Dropout Burgers у Мельбурні (Австралія) ще 24 травня, які власник ресторану Марк Елкхурі тільки нещодавно оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

На відео Б'янка йде з подругою по тротуару в чорних розкльошених джинсах і чорному худі з капюшоном. Її образ завершують білі кросівки на масивній підошві.

""У мене всюди шпигуни. Йізі, як справи, а?" — підписав Марк відео, сказавши, що це "може бути неофіційний кліп" на пісню Каньє "Back To Me"". Потім він пожартував, що кадри з камер відеоспостереження насправді були музичним кліпом на його вигадану пісню "They Come From Ivanhoe", де і була помічена Б'янка.

Каньє подав до суду на Марка і College Dropout Burgers на тій підставі, що він брав участь в "оманливих діях, що вводять в оману", заявляючи, що бізнес має спонсорську підтримку або схвалення репера. Назва ресторану, бургери і вивіска запозичили назви з альбомів і пісень Веста, включно з його дебютним альбомом 2004 року "The College Dropout".

Однак австралійський суддя відхилив справу в березні минулого року, коли Каньє не вдався до "жодних кроків" для просування судового розгляду з моменту порушення справи 2022 року.

Справу було відхилено у Федеральному суді Австралії після того, як адвокати, що представляють Марка, заявили суду, що Каньє не відповів їм — попри кілька спроб — і "не виявив справжнього інтересу" до просування справи.

Сім'я Б'янки з передмістя Мельбурна Альфінгтон, яке межує з передмістям Айвенго. У бесіді з Herald Sun Марк розповів журналістам, що він перекинувся кількома словами з дівчиною того дня, коли вона прогулювалася повз College Dropout Burgers.

"College Dropout настільки культовий, що навіть найнесподіваніші люди зайдуть туди, щоб просто пройти повз і подивитися", — сказав він.

Власник бізнесу продовжив, сказавши, що вирішив випустити відео минулого тижня після того, як побачив кадри, на яких Б'янка і Каньє обідають у KFC у США.

"Похід у KFC — це як похід до громадського туалету, всі там були, але не всі стикалися з відрахуванням із коледжу — поки що", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі приїхала в ресторан у порваному бюстгальтері.