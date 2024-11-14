Скромніше, ніж зазвичай: Б'янка Цензорі з друзями відвідала Діснейленд (фото)

Б'янка Цензорі любить епатувати публіку і часто вибирає максимально відверті речі. Але цього разу її вбрання відповідало дрескоду Disney.

Б'янка Цензорі, дружина скандального репера Каньє Веста, у середу, 13 листопада, у досить скромному вбранні в компанії друзів відвідала Діснейленд в Анагаймі, штат Каліфорнія, повідомляє TMZ.

Це був рідкісний вихід у світ без 47-річного репера, оскільки Цензорі майже завжди з'являється на публіці разом із ним. Б'янка, яка у квітні шокувала шанувальників Disney, вирушивши босоніж до тематичного парку, напрочуд, була повністю прикрита. 29-річна архітекторка цього разу відповідала дрескоду Disney. Б'янка одягла кремову обтислу мінісукню, білий топ із довгими рукавами й укорочені білі легінси трохи нижче коліна. Вона доповнила свій багатошаровий образ об'ємними високими гумовими чобітьми в тон. Красуня-брюнетка уклала своє темне волосся назад, нанесла легкий макіяж, а з прикрас одягла срібні сережки.

Б'янку бачили такою, що прямує до Діснейленду в супроводі двох друзів-чоловіків. Компанія замовила собі VIP-тур парком розваг, вартість якого може становити від 500 до 700 доларів на годину. Ця послуга користується популярністю у знаменитих гостей, оскільки гіди допомагають уникнути натовпу і провести без черги на атракціони. Дружину Каньє Веста та її друзів помітили, коли вона проводила час у зонах Fantasyland і Tomorrowland. Вони із задоволенням покаталися на кількох атракціонах, включно з класичними американськими гірками Маттерхорн. Схоже, Б'янка добре відпочила, вона мала досить щасливий вигляд.

Нагадаємо, цього ж дня, 13 листопада, Б'янка Цензорі в сміливій мінісукні та мереживних колготках сходила на шопінг у Лос-Анджелесі.