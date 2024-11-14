Скромнее, чем обычно: Бьянка Цензори с друзьями посетила Диснейленд (фото)

Бьянка Цензори любит эпатировать публику и часто выбирает максимально откровенные вещи. Но на этот раз ее наряд соответствовал дресс-коду Disney.

Бьянка Цензори, жена скандального рэпера Канье Уэста, в среду, 13 ноября, в достаточно скромном наряде в компании друзей посетила Диснейленд в Анахайме, штат Калифорния, сообщает TMZ.

Это был редкий выход в свет без 47-летнего рэпера, поскольку Цензори почти всегда появляется на публике вместе с ним. Бьянка, которая в апреле шокировала поклонников Disney, отправившись босиком в тематический парк, на удивление, была полностью прикрыта. 29-летняя архитектор на этот раз соответствовала дресс-коду Disney. Бьянка надела кремовое облегающее мини-платье, белый топ с длинными рукавами и укороченные белые леггинсы, чуть ниже колена. Она дополнила свой многослойный образ объемными высокими резиновыми сапогами в тон. Красавица-брюнетка уложила свои темные волосы назад, нанесла легкий макияж, а из украшений надела серебряные серьги.

Бьянку видели направляющейся в Диснейленд в сопровождении двух друзей-мужчин. Компания заказала себе VIP-тур по парку развлечений, стоимость которого может составлять от 500 до 700 долларов в час. Эта услуга пользуется популярностью у знаменитых гостей, поскольку гиды помогают избежать толпы и провести без очереди на аттракционы. Жену Канье Уэста и ее друзей заметили проводящей время в зонах Fantasyland и Tomorrowland. Они с удовольствием покатались на нескольких аттракционах, включая классические американские горки Маттерхорн. Похоже Бьянка хорошо отдохнула, она выглядела довольно счастливой.

Напомним, в этот же день, 13 ноября, Бьянка Цензори в смелом мини-платье и кружевных колготках сходила на шоппинг в Лос-Анджелесе.