Бьянка Цензори в смелом мини-платье сходила на шоппинг в Лос-Анджелесе (фото)

Несмотря на критику, Бьянка Цензори продолжает одеваться нескромно, выбирая максимально откровенные вещи.

Бьянка Цензори, жена скандального рэпера Канье Уэста, в откровенном наряде во вторник, 12 ноября, была замечена за покупками предметов интерьера в универмаге Williams Sonoma в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

29-летняя архитектор блеснула стройной фигурой в облегающем белом мини-платье без рукавов, которое сочетала с белыми прозрачными кружевными колготками. Австралийская красавица, известная своими смелыми нарядами, на этот раз была одета не так откровенно, как обычно ее привыкли видеть.

Она завершила свой шикарный образ парой туфель с острым носком на высоких каблуках. Ее черные локоны длиной до плеч были уложены назад и скреплены заколкой. Цензори наложила яркий макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями и черной подводкой.

Бьянка в магазине стояла с тележкой и рассматривала предметы домашнего декора, видимо, для обустройства нового особняка в Беверли-Хилз, который ее муж, 47-летний рэпер, купил недавно за 35 миллионов долларов. Для оплаты недвижимости рэпер воспользовался услугами банка. Известно, что в сделке также участвовала фирма, предлагающая рискованные ипотечные кредиты людям, которые не могут претендовать на них из-за своей кредитной истории и рейтинга.

Похоже, Цензори оплатила в магазине довольно большой счет, потому что к ее машине подвезли целую тележку покупок, в которой было много пакетов и коробок, включая подставка для посуды из нержавеющей стали.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст и его нынешняя жена Бьянка Цензори спровоцировали слухи о разводе.