Б'янка Цензорі у сміливій мінісукні сходила на шопінг у Лос-Анджелесі (фото)

Попри критику, Б'янка Цензорі продовжує одягатися нескромно, обираючи максимально відверті речі.

Б'янка Цензорі, дружина скандального репера Каньє Веста, у відвертому вбранні у вівторок, 12 листопада, була помічена за покупками предметів інтер'єру в універмазі Williams Sonoma в Лос-Анджелесі, повідомляє TMZ.

29-річна архітекторка блиснула стрункою фігурою в обтислій білій мінісукні без рукавів, яку поєднала з білими прозорими мереживними колготками. Австралійська красуня, відома своїми сміливими вбраннями, цього разу була одягнена не так відверто, як зазвичай її звикли бачити.

Вона завершила свій шикарний образ парою туфель з гострим носком на високих підборах. Її чорні локони довжиною до плечей були укладені назад і скріплені шпилькою. Цензорі наклала яскравий макіяж, підкресливши очі димчастими тінями і чорною підводкою.

Б'янка в магазині стояла з візком і розглядала предмети домашнього декору, мабуть, для облаштування нового особняка в Беверлі-Гілз, який її чоловік, 47-річний репер, купив нещодавно за 35 мільйонів доларів. Для оплати нерухомості репер скористався послугами банку. Відомо, що в угоді також брала участь фірма, що пропонує ризиковані іпотечні кредити людям, які не можуть претендувати на них через свою кредитну історію та рейтинг.

Схоже, Цензорі сплатила в магазині доволі великий рахунок, бо до її машини підвезли цілий візок покупок, у якому було багато пакунків і коробок, включно з підставкою для посуду з неіржавної сталі.

Раніше повідомлялося, що Каньє Вест і його нинішня дружина Б'янка Цензорі спровокували чутки про розлучення.