Каньє Вест і Б'янка Цензорі розлучаються, — ЗМІ

Востаннє Б'янку і Каньє бачили разом 20 вересня, коли вони ходили по магазинах. Ані Вест, ані Цензорі ніяк не коментують можливих проблем у шлюбі.

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Одна з найскандальніших пар американського шоу-бізнесу — 47-річний Каньє Вест і 29-річна Бьянка Цензорі — розлучаються. Про це повідомляє ресурс TMZ з посиланням на низку своїх джерел.

Інсайдери кажуть, що пара розлучилася ще кілька років тому. Дівчина поїхала до своїх рідних в Австралію, а репер продовжує подорож Японією. Він нібито повідомив своєму оточенню, що планує жити в Токіо і розлучитися з дружиною.

Чутки про те, що у пари не все гаразд, почали ширитися ще кілька тижнів тому. Востаннє їх бачили разом 20 вересня під час походу по магазинах, відтоді на публіці вони не з'являлися. Вест — у гордій самоті в Японії, нещодавно його помітили за їжею в місцевому ямайському ресторані. Б'янки з ним не було.

Наприкінці вересня він прийшов на вечір рестлінгу, де встиг побити кулаками рестлера Ла Династію Вагнера з натовпу. І знову артист був один, хоча раніше на такі заходи подружжя завжди ходило разом.

Вест і Цензорі таємно одружилися в грудні 2022 року. Вони отримали конфіденційне свідоцтво про шлюб 20 грудня 2022 року в Пало-Альто, Каліфорнія.

За час шлюбу Б'янка прославилася своїми епатажними і дуже скандальними модними образами, через які вона неодноразово опинялася під загрозою штрафів у Японії та Європі, а в Каліфорнії ледь не потрапила до реєстру сексуальних злочинців.

Те, як одягалася дівчина, дуже сильно не подобалося її батькам, а батько Б'янки, Лео Цензорі, навіть вимагав приїзду Веста до Австралії для серйозної чоловічої розмови. Щоправда, потім Анжела Цензорі, сестра Б'янки, спростувала цю інформацію і заявила, що їхня сім'я дуже поважає Каньє.

Раніше Вест був одружений із Кім Кардаш'ян, у шлюбі з якою у нього народилися діти Норт, Сейнт, Чикаго і Псалм. Свого часу Кім зажадала від Бьянкі, щоб та скромніше одягалася поруч із її дітьми. Та спочатку послухалася, але потім знову повернулася до звичних образів.

Нагадаємо, Фокус писав, як одягається Бьянка Цензорі, коли поруч немає Каньє Веста.