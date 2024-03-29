Сестра Б'янки Цензорі розповіла, що її сім'я насправді думає про Каньє Веста

Анджеліна Цензорі озвучила те, що суперечить інформації, яка раніше публікувалася в ЗМІ.

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Сім'я Б'янки Цензорі підтримує шлюб дівчини з репером Каньє Вестом, а всі чутки про те, що це не так, не відповідають дійсності, заявила сестра Б'янки, модель Анджеліна Цензорі в інтерв'ю Herald Sun.

За її словами, до американського репера австралійська рідня його дружини ставиться чудово.

"Ми всі його підтримуємо. Ми підтримуємо його новий альбом. Ми підтримуємо його новий одяг, який він випускає", — розповіла Анджеліна.

Вона стверджує, що Б'янка — не тільки її сестра, але також довірена особа і найкраща подруга, і вона абсолютно не залежить від Веста або його контролю.

Б'янка Цензорі з матір'ю та сестрами Фото: Alyssia Censori/Facebook

Також Анджела спростовує, що її батько, Лео Цензорі, хотів поговорити із зятем:

"Це все просто нісенітниця. Ще недавно було щось у моєму батьку. Мій батько ніколи не розмовляє. Нічого з цього не є правдою".

Раніше в ЗМІ писали про те, що рідні Б'янки побоюються за неї, оскільки Каньє перетворює її на радикальну копію Кім Кардаш'ян і виставляє на публіці напівоголеною, змушуючи весь світ обговорювати її зухвале вбрання. Однак інсайдери кажуть, що таким чином Вест хоче прорекламувати свій бренд одягу і перевершити компанію колишньої дружини.

Каньє також звинуватили в тому, що він "відсторонив її" від її сім'ї в Австралії.

Анджеліна ж каже, що її мати нещодавно провела час із Б'янкою в Лос-Анджелесі, і "це було приємно, вона відвідувала вечірки з прослуховування музики тощо".

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян скопіювала один з відвертих образів Б'янки Цензорі.