Кім Кардаш'ян повторила відвертий образ Б'янки Цензорі

У коментарях користувачі одразу угледіли "косплей" Кім нової дружини її колишнього чоловіка і не забули про це написати.

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43-річна американська зірка реаліті-шоу, бізнесвумен і багатодітна мати Кім Кардаш'ян вирішила скопіювати один із найсміливіших образів 29-річної Б'янки Цензорі, дружини Каньє Веста. На своїй сторінці в соцмережі інстадіва опублікувала знімок, де позує в досить відвертому ансамблі.

На Кім — лише сонцезахисні окуляри, темні прозорі колготки та гостроносі туфлі в тон, а завершує все довга шуба. Зірка не приховує відсутність бюстгальтера, тож шанувальники одразу ж провели паралель із дружиною колишнього чоловіка Кардаш'яна, коли та вийшла у світ точно в такому самому вигляді, тільки шубу обрала значно коротшу.

Зухвала і сексуальна Кім показала колишньому, що він втратив Фото: Instagram/kimkardashian

На тлі її розриву з гравцем НФЛ Оделлом Бекхемом-молодшим багато хто сприйняв її публікацію як приклад того, чого позбувся спортсмен.

Під постом Кім нічого не писала, обмежившись смайликом у сонячних окулярах, що вказує на те, що вона точно знала, кого ця фотографія нагадуватиме людям.

"Бьянка, це ти?", "Хто кого косплеїть? Я загубився на цьому етапі", "Це данина Цензорі", "Коли ти відправляєш повідомлення колишньому", "Чому вона намагається виглядати як дружина Кеньє?", "На Б'янку надивилася", "Це Кім робить Кім. Вона завжди була вірна грі", — пишуть у коментарях.

Новий знімок з'явився після того, як зірка реаліті-шоу розлучилася зі своїм хлопцем Оделлом після шести місяців досить таємних стосунків. Кім і 31-річний футболіст уперше зав'язали романтичні стосунки минулої весни, а офіційно про їхній роман стало відомо у вересні 2023 року. Але пару не бачили разом з 10 березня, коли вони з'явилися на вечірці Vanity Fair з нагоди вручення "Оскара" в Лос-Анджелесі.

У той час журнал People повідомив: "Там не було великої кількості КПК, як у деяких інших пар, але було багато дотиків, і вони весь час були поруч один з одним Пара розлучилася після того, як стало відомо, що Кім хотіла народити дитину від Оделла.

"У Кім є багато заморожених яйцеклітин, тож насправді залишається тільки вмовити Оделла прийняти цей план, навіть якщо це означає, що він окупиться з фінансової точки зору!" — повідомив інсайдер.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест намагається повторити успіх бренду Кім Кардаш'ян, для чого активно використовує свою дружину.