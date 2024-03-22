Стало відомо, навіщо Каньє Вест одягає Б'янку Цензорі так відверто

Джерела зазначають, що Каньє Весту не дає спокою успішний бізнес його колишньої дружини, і він мріє запустити власний бренд і заробити на ньому мільярди.

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46-річний репер Каньє Вест одягає зухвало свою дружину Б'янку Цензорі, щоб кинути Кім Кардаш'ян та її компанію SKIMS і запустити власний бренд. Дівчину він використовує як модель для вельми ризикованих ансамблів, пише The Sun.

За словами джерела видання, репер мріє переплюнути колишню дружину в бізнесі, пов'язаному з виробництвом спідньої білизни та одягу.

"Каньє в захваті від того, наскільки успішні SKIMS — він хоче залучити Кім до створення власного бренду, але хоче, щоб це було більш ризиковано, сексуально і приносило більше грошей, ніж SKIMS. Він одягає це вбрання на Б'янку як своєрідне випробування — вона його муза і буде моделлю лінії, він думає, що вона зможе продемонструвати його бренд, і він буде розпроданий. Ось чому він виставляє її напоказ у цьому вбранні, щоб помститися Кім", — заявив інсайдер.

Представники Веста поки що ніяк ці слова не прокоментували.

Каньє був одружений з Кім з 2014 по 2021 рік. У цьому шлюбі в них з'явилося четверо дітей. Старша дочка пари, 10-річна Норт, упевнено йде стопами батька і вже пробує себе в музиці. Вона вже виступала з Вестом на сцені, знялася в його кліпі, а нещодавно анонсувала свій дебютний альбом.

Раніше оглядачі таблоїдів підозрювали, що Каньє і Бьянка, епатуючи публіку своїми появами, ведуть якусь гру, сенсу якої поки що ніхто не може зрозуміти. Марк Борковскі, один із провідних британських гуру зі зв'язків із громадськістю, сказав, що Каньє використовує Б'янку, щоб скопіювати рекламну стратегію, яку проводила його колишня дружина, але доводить своє "шоу виродків" до самої межі.

За його словами, використання тіла та одягу Б'янки для просування його слави і багатства викликає дискомфорт і відштовхування багатьох брендів. Він також вважає, "Каньє розуміє обурення і намагається зламати Інтернет. Я думаю, що багато людей починають почуватися досить некомфортно, незважаючи на все, що він сказав про те, що він відчуває, що може робити зі своїм партнером все, що хоче. "Тут проводиться межа між тими, хто вважає, що це контроль, і тими, хто вважає, що ця жінка співучасниця і повністю залучена в це шоу виродків. Але це дивне шоу виродків, у якому беруть участь усі, а деякі насолоджуються цими доволі відвертими фотографіями", — зазначив журналіст.

Тим часом батько Б'янки, Лео Цензорі, вже не просто хоче поговорити із зятем, а вимагає, щоб той прилетів до Австралії. Колишній гангстер залишився незадоволений візитом матері дівчини, Олександри Цензорі, у США, вважаючи, що вона не змогла дати зрозуміти дочці, що являє собою вона зараз і її чоловік загалом.

Раніше Фокус писав, що Бьянка з'явилася на вулиці без спідньої білизни.