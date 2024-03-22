Стало известно, зачем Канье Уэст одевает Бьянку Цензори так откровенно

Источники отмечают, что Канье Уэсту не дает покоя успешный бизнес его бывшей жены, и он мечтает запустить собственный бренд и заработать на нем миллиарды.

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46-летний рэпер Канье Уэст одевает вызывающе свою жену Бьянку Цензори, чтобы бросить Ким Кардашьян и ее компании SKIMS и запустить собственный бренд. Девушку он использует в качестве модели для весьма рискованных ансамблей, пишет The Sun.

По словам источника издания, рэпер мечтает переплюнуть бывшую жену в бизнесе, связанном с производством нижнего белья и одежды.

"Канье в восторге от того, насколько успешны SKIMS – он хочет привлечь Ким к созданию собственного бренда, но хочет, чтобы это было более рискованно, сексуально и приносило больше денег, чем SKIMS. Он надевает эти наряды на Бьянку в качестве своего рода испытания — она его муза и будет моделью линии, он думает, что она сможет продемонстрировать его бренд, и он будет распродан. Вот почему он выставляет ее напоказ в этих нарядах, чтобы отомстить Ким", – заявил инсайдер.

Представители Уэста пока что никак эти слова не прокомментировали.

Канье был женат на Ким с 2014 по 2021 год. В этом браке у них появились четверо детей. Старшая дочь пары, 10-летняя Норт, уверенно идет по стопам отца и уже пробует себя в музыке. Она уже выступала с Уэстом на сцене, снялась в его клипе, а недавно анонсировала свой дебютний альбом.

Ранее обозреватели таблоидов подозревали, что Канье и Бьянка, эпатируя публику своими появлениями, ведут какую-то игру, смысла которой пока что никто не может понять. Марк Борковски, один из ведущих британских гуру по связям с общественностью, сказал, что Канье использует Бьянку, чтобы скопировать рекламную стратегию, проводимую его бывшей женой, но доводит свое "шоу уродов" до самого предела.

По его словам, использование тела и одежды Бьянки для продвижения его славы и богатства вызывает дискомфорт и отталкивание многих брендов. Он также считает, "Канье понимает возмущение и пытается сломать Интернет. Я думаю, что многие люди начинают чувствовать себя довольно некомфортно, несмотря на все, что он сказал о том, что он чувствует, что может делать со своим партнером все, что хочет. "Здесь проводится грань между теми, кто считает, что это контроль, и теми, кто считает, что эта женщина соучастница и полностью вовлечена в это шоу уродов. Но это странное шоу уродов, в котором участвуют все, а некоторые наслаждаются этими довольно откровенными фотографиями", – отметил журналист.

Тем временем отец Бьянки, Лео Цензори, уже не просто хочет поговорить с зятем, а требует, чтобы тот прилетел в Австралию. Бывший гангстер остался недоволен визитом матери девушки, Александры Цензори, в США, посчитав, что она не смогла дать понять дочери, что представляет собой она сейчас и ее муж в целом.

Ранее Фокус писал, что Бьянка появилась на улице без нижнего белья.