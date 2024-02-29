Сыт по горло: отец-гангстер Бьянки Цензори хочет серьезно поговорить с Канье Уэстом

Сидевший за хранение оружия и наркотиков отец Бьянки шокирован тем, что рэпер выставляет его дочь напоказ в таком виде. Он хочет встретиться с зятем.

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Последние скандальные выходы 29-летней Бьянки Цензори, жены рэпера Канье Уэста, в Париже шокировали не только жителей столицы Франции, но даже ее отца-гангстера. Как пишет Daily Mail, Лео Цензори хочет встретиться с зятем, поскольку опасается, что знаменитый американец отталкивает его дочь от семьи и превращает ее в "мусорный товар"

Последней каплей для Лео стали фото дочери, когда она в одних полупрозрачных колготках и короткой шубе поужинала с Канье в одном из ресторанов Парижа. Появление в подобном неподобающем виде грозило ей штрафом и даже тюремным заключением, согласно французским законам о непристойности. Статья 222-32 нового уголовного кодекса (применяется с 1 марта 1994 г.) предусматривает: "Умышленное проявление сексуального поведения на глазах у других в месте, доступном для всеобщего обозрения, наказывается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере 15 тысяч евро".

По словам инсайдеров, семье Бьянки "больно" видеть, как их любимого человека выставляют напоказ в таком виде.

"Отец Бьянки, Лео, хочет как следует посидеть с Канье и спросить его, о чем, черт возьми, он думает, когда выставляет напоказ Бьянку, как дрянную обнаженную трофейную пони. Он хочет спросить Канье, что бы он сделал, если бы его дочери Норт или Чикаго были замечены на публике полуобнаженными в нарядах, поощряемых их мужьями. Он знает, что Канье ни в коем случае не допустит такого в отношении своих дочерей, поэтому нет никакого смысла, почему он поощрял это в отношении своей собственной жены", – рассказывают источники, близкие к мистеру Цензори.

Лео Цензори – отец Бьянки Фото: Leo Censori/Instagram

Канье, который женился на Бьянке на частной церемонии в декабре 2022 года, также был обвинен в том, что "отгородил ее" от своей семьи в Австралии.

"Если это не так уж и плохо, человек, который должен защищать дочь мистера и миссис Цензори, — это тот же человек, который отгораживает ее от ее собственной семьи. Лео, честно говоря, хочет просто усадить Канье, чтобы дать ему понять, что он причиняет вред ее семье, превращая его любимую дочь в дрянной на вид рыночный товар. Ни один мужчина никогда не должен поощрять женщину, которую он любит, выходить на публику и представлять себя вот так. Это не любовь. Это контроль", – утверждают информаторы.

Подобные намерения Лео могут напрячь Канье, поскольку его тесть – очень известный в криминальном мире человек. Лео отбывал срок в тюрьме после того, как был осужден по обвинению во ввозе и хранении героина еще в 1982 году – преступление, за которое он был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Помимо торговли наркотиками, мужчина также имеет судимости за хранение пистолета и боеприпасов.

у и вишенка на торте: Лео – брат Эриса Цензори. Это печально известный бандит, которого когда-то прозвали "Мельбурнским Аль Капоне". Его приговорили к смертной казни за убийство, хотя позже этот приговор был заменен пожизненным заключением.

Лео Цензори и его брат Эрис Фото: Соцсети

Что касается друзей девушки, то они, похоже, уже смирились с тем, что с ней происходит.

"К сожалению, друзей Бьянки больше даже не волнует то, что она носит на публике. Это больше не беспокоит их так сильно, как мертвый взгляд в ее глазах, когда она гуляет с Канье", – говорят они.

Ранее Фокус писал, что Бьянка и Канье сильно поссорились, однако новый альбом рэпера спас их брак.