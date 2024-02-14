Канье Уэст и Бьянка Цензори сильно поссорились

У Бьянки много друзей среди евреев, и антисемитские выказывания мужа оскорбляют ее. Однако Канье на это не реагирует, поднимая градус напряжения.

Related video

После того как 46-летний американский рэпер Канье Уэст отказался не озвучивать антисемитские заявления во время прослушивания нового альбома Vultures по просьбе его 29-летней жены Бьянки Цензори, между ними возникла очень громкая ссора, пишет Daily Mail со ссылкой на источники из близкого окружения пары. Скандал привел к тому, что девушка проигнорировала прослушивание диска в UBS Arena и вечеринку артиста в ночном клубе Harbour NYC Rooftop на прошлой неделе.

Рэпер был в ярости после того, как прямая трансляция из United Center в Чикаго оборвалась, когда он произнес слова: "И я все еще сумасшедший, биполярный, антисемит / И я все еще король".

Бьянка просила Канье не петь проблемные тексты из альбома, и когда он отказался это сделать, не поехала с ним на прослушивание.

Друзья Цензори опасаются, что Канье "использует" ее для продвижения вызывающего разногласия нового альбома – совместного проекта с Ty Dolla $ign.

"Бьянка пыталась сказать, что ему не следует включать еще один антиеврейский текст – особенно после негативной реакции, которую он получил в Дубае, когда появился первый антисемитский текст в альбоме. Канье вымещал все свое разочарование по этому поводу на Бьянке, потому что у него буквально нет никого, кто хотел бы слушать его чушь. Он использует ее для бесплатного продвижения, помещает ее на обложку своего альбома, использует ее в качестве модели для одежды, и она позволяет ему иметь этот контроль. Она буквально стала опорой, как кукла на дистанционном управлении, с помощью которой он может делать все, что захочет", – говорят они.

Антисемитские заявления Уэста звучат все громче Фото: Balenciaga/Instagram

Демарш жены разозлил Уэста. Он приехал в клуб в плохом настроении и с лицом, полностью скрытым маской. На мероприятии рэпер пррбыл очень недолго.

"Канье действительно подвел людей, которые устроили ему вечеринку, и, похоже, ему было все равно. Он опоздал на несколько часов, и с ним не было Бьянки. Он был в скверном настроении и все время носил маску. Канье побыл там 10 минут, а затем ушел, не поблагодарив никого, кто помог организовать мероприятие. Зал был полон фанатов, которые хотели его увидеть, и они играли его новый альбом. Организаторы так много вложили в это, чтобы сделать вечеринку феноменальной для Канье и его команды, только для того, чтобы он полностью нас*ал на них", – рассказал источник..

Заведение принадлежит Джорджу Каравиасу, основателю Dream Hospitality Group, который устраивал вечеринки для всех, от Рианны до A$AP Rocky.

В декабре прошлого года Бьянка заставила своего мужа извиниться перед еврейской общиной, поскольку она "устала" от необходимости "присматривать за ним" и боялась, что его поведение подвергает их опасности.

"Она сказала ему, что его недавнее поведение было неприемлемо и что он должен извиниться, потому что он подвергает их опасности и подает ужасный пример своим детям. Бьянке действительно надоело его стремление к вниманию, и она знает, что он не тот, кем он является на самом деле, но из-за этого она выглядит так, будто она антисемитка, что так далеко от истины. У нее много друзей-евреев, которых она очень любит, и он это знает", – отмечают друзья девушки.

В итоге Канье изинился перед евреями, однако потом оказалось, что текст покаяния почти полностью был написан искусственным интеллектом.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори появилась на публике почти голой.