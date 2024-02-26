Боялась пошевелиться: Бьянка Цензори посетила модный показ в очень откровенном наряде

Бьянка Цензори и Канье Уэст привлекли к себе всеобщее внимание на показе. Девушка придерживала свой наряд, чтобы ее грудь не выскользнула.

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29-летняя жена Канье Уэста Бьянка Цензори продолжает эпатировать публику своим выбором нарядов на публичные мероприятия, и модный показ в Милане не стал исключением, сообщает Yahoo.

Приехав вместе с мужем на показ, девушка щеголяла в кожаном боди, больше похожим на два треугольника, скрепленных на плечах. Его Бьяка надела на полностью голое тело и во время показа она практически боялась лишний раз пошевелиться, чтобы грудь предательски не выскользнула из-под так называемой одежды. Когда же она шла, боди едва прикрывало ее интимные места.

Цензори дополнила наряд розовыми сапогами до колена с острыми носками и небольшой танкеткой. Что касается ее прически, то в этот раз Бьянка была с челкой, а ее волосы были расчесаны на центральный пробор и достигали скул.

Образ она завершила минимальным макияжем и нюдовым блеском.

Канье традиционно пришел одетый с ног до головы. Он выбрал черную ветровку с капюшоном, черные перчатки Nike, кожаные брюки и черные ботинки. В этот раз он обошелся без маски на все лицо, хотя в последнее время она стала его визитной карточкой. Рэпер также демонстрировал свои дорогие титановые зубные протезы.

Видео, на котором Цензори выгуливает откровенный наряд, с тех пор стали вирусными, вызвав гнев многих пользователей социальных сетей.

Бьянка Цензори Фото: Getty

"Мне очень надоело видеть, как она так одевается. В чем еще она хороша? Просто спрашиваю. По моему мнению, она просто делает то, чего Ким не стала бы делать", "Эта женщина когда-нибудь носит подходящую одежду? Она мне надоела", "Зачем носить одежду, если ты все равно будешь выглядеть без одежды?", "Единственный способ получить его для человека, ищущего внимания, — это обнажить себя. Если бы мужчина сделал это, его бы арестовали. Это все очень грустно. Ей нужна помощь", – пишут в комментариях.

Днем ранее Цензори в не менее смелом ансамбле щеголяла на мероприятии, посвященном альбому ее мужа "Vultures". На фотографиях, опубликованных новостными агентствами, видно, как она ходит без штанов, надев лишь пару прозрачных черных топов с ремешками и прозрачные колготки, которые все обнажают.

Друзья и родители Бьянки сильно встревожены из-за того, как себя ведет и как выглядит девушка. Они считают, что Канье полностью подчинил ее себе и диктует ей, что носить, что есть и какие тренировки посещать. Недавно стало известно о крупной ссоре Цензори с мужем.

Ранее Фокус писал, что новый альбом Канье Уэста спас его брак с Бьянкой Цензори.