Боялася поворухнутися: Б'янка Цензорі відвідала модний показ у дуже відвертому вбранні

Бьянка Цензорі та Каньє Вест привернули до себе загальну увагу на показі. Дівчина притримувала своє вбрання, щоб її груди не вислизнули.

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29-річна дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі продовжує епатувати публіку своїм вибором вбрання на публічні заходи, і модний показ у Мілані не став винятком, повідомляє Yahoo.

Приїхавши разом із чоловіком на показ, дівчина хизувалася в шкіряному боді, більше схожому на два трикутники, скріплених на плечах. Його Бьяка одягла на повністю голе тіло і під час показу вона практично боялася зайвий раз поворухнутися, щоб груди зрадницьки не вислизнули з-під так званого одягу. Коли ж вона йшла, боді ледь прикривало її інтимні місця.

Цензорі доповнила вбрання рожевими чобітьми до коліна з гострими шкарпетками і невеликою танкеткою. Що стосується її зачіски, то цього разу Б'янка була з чубчиком, а її волосся було розчесане на центральний проділ і сягало вилиць.

Образ вона завершила мінімальним макіяжем і нюдовим блиском.

Каньє традиційно прийшов одягнений з ніг до голови. Він вибрав чорну вітровку з капюшоном, чорні рукавички Nike, шкіряні штани і чорні черевики. Цього разу він обійшовся без маски на все обличчя, хоча останнім часом вона стала його візитною карткою. Репер також демонстрував свої дорогі титанові зубні протези.

Відео, на якому Цензорі вигулює відверте вбрання, відтоді стали вірусними, викликавши гнів багатьох користувачів соціальних мереж.

Б'янка Цензорі Фото: Getty

"Мені дуже набридло бачити, як вона так одягається. У чому ще вона гарна? Просто запитую. На мою думку, вона просто робить те, чого Кім не стала б робити", "Ця жінка коли-небудь носить відповідний одяг? Вона мені набридла", "Навіщо носити одяг, якщо ти однаково матимеш вигляд без одягу?", "Єдиний спосіб отримати його для людини, яка шукає уваги, — це оголити себе. Якби чоловік зробив це, його б заарештували. Це все дуже сумно. Їй потрібна допомога", — пишуть у коментарях.

Днем раніше Цензорі в не менш сміливому ансамблі красувалася на заході, присвяченому альбому її чоловіка "Vultures". На фотографіях, опублікованих новинними агентствами, видно, як вона ходить без штанів, вдягнувши лише кілька прозорих чорних топів з ремінцями і прозорі колготки, які все оголюють.

Друзі та батьки Б'янки дуже стурбовані через те, як поводиться і який вигляд має дівчина. Вони вважають, що Каньє повністю підпорядкував її собі і диктує їй, що носити, що їсти і які тренування відвідувати. Нещодавно стало відомо про велику сварку Цензорі з чоловіком.

Раніше Фокус писав, що новий альбом Каньє Веста врятував його шлюб з Бьянкою Цензорі.