Родители Бьянки Цензори не узнают свою дочь, – СМИ

После того, как Бьянка вышла замуж за Канье Уэста, она отдалилась от семьи и друзей. Изменения в поведении и стиле девушки пугают всех, кто знал ее до брака с рэпером.

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Скандальные выходы Бьянки Ценори и дальнейшая сексуализация ее Канье Уэстом не на шутку пугают не только поклонников девушки, но и ее родителей. Последние фото дочери, где та появилась на улице в одном прозрачном плаще на голое тело, заставили их всерьез волноваться, пишет Daily Mail со ссылкой на слова инсайдеров.

По их словам, родители жены рэпера находятся в состоянии "дистресса" после того, как увидели на публике изображения своей почти обнаженной дочери, что еще больше усиливает их опасения, что ее "контролирует" ее муж Канье Уэст, а также говорят, что уже почти не узнают свою дочь.

"Ее семья и друзья огорчены, потому что ситуация становится все хуже и хуже. Бьянка явно не осознает, что то, что она носила, не только отвратительно и подает плохой пример, но и потенциально нарушает закон. Между тем, Канье покрыт пятью слоями одежды, и когда его жена выглядела замерзшей, будучи обнаженной и завернутой в полиэтилен, он даже не предложил ей ни одной из своих накидок. Ее родители очень расстроены этим, потому что не узнают ее. Она бы не сделала этого, если бы ее не контролировали. Он продолжает удерживать ее взаперти, давая ей больше акций и прав собственности на различные проекты, над которыми он работает, включая производство одежды", – отмечают источники.

Канье Уэст выводит жену на улицу почти голой Фото: Getty

Согласно Уголовного кодекса Калифорнии чрезмерная раздетость на публике является "сексуальным преступлением". Закон запрещает умышленно обнажать свои интимные места в общественном месте в присутствии другого человека, который может быть раздражен или оскорблен.

Мать Бьянки Александра и отец Лео ранее выражали обеспокоенность отношениями дочери с музыкантом и модельером.

"Мать и отец Бьянки находят Канье слегка тревожным. Ее родители сочли подозрительным, что он женился на Бьянке через месяц после того, как его развод с Ким был завершен. Они действительно не хотели, чтобы Бьянка стала его козлом отпущения после столь громкого брака", – поделился с прессой друг Уэста.

Ранее Канье обвиняли в том, что он навязал своей жене ряд своих правил, которые якобы включали в себя молчание и употребление только определенных продуктов, а также ограничения на то, что она может носить.

Канье и Бьянка связали себя узами брака в декабре 2022 года, вскоре после того, как рэпер официально завершил развод с Ким Кардашьян. Пара долго скрывала свой брак.

За год их семейной жизни в СМИ не раз появлялись сообщения о разладе между ними. Поговаривали, что они даже оказались на грани развода.

Однако супруги и дальше продолжают появляться вместе, а Уэст публикует в сети откровенные фото своей жены.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст публично заявил, чего хочет от Бьянки Цензори.