Канье Уэст и Бьянка Цензори официально поженились: детали

Всего через месяц после официального развода с Ким Кардашьян музыкант заключил новый брак. Это произошло в декабре 2022 года.

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46-летний американский рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори, 28, официально поженились. Об этом сообщает Daily Mail.

После почти года циркулирования слухов вокруг их вероятного брака стало известно, что пара действительно официально заключила союз.

Важно

Канье Уэст тайно женился, – TMZ

Уэст и Цензори поженились по лицензии на "конфиденциальный брак" в Калифорнии, поэтому это не было обнародовано.

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Канье Уэст и Бьянка Цензори

В сети предполагали, что 46-летний рэпер и 28-летняя сотрудница его компании "Yeezy" поженились на церемонии, которая не имела юридической силы, поскольку, казалось бы, не было никаких доказательств союза, и сообщалось, что ранее в этом году они провели частную церемонию в Беверли-Хиллз.

Однако Daily Mail получили официальный документ, в котором указано, что дата их бракосочетания — 20 декабря 2022 года — всего через месяц после того, как он завершил развод с Ким Кардашьян, от которой воспитывает четверых детей.

Бьянка Цензори

Согласно лицензии на брак, эпатажная пара поженилась в Пало-Альто, Калифорния, известном как Силиконовая долина. Они выбрали тайное место для особого события.

Документ был подан под их полными именами Бьянка Цензори и просто "Йе" для рэпера, который юридически сменил свое имя с Канье Омари Уэст в октябре 2021 года.

Пару поженил калифорнийский чиновник Джеймс Мейфилд.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Напомним, Канье Уэст требует у новой жены жить по особым правилам.

Также Фокус писал о реакции итальянских властей на эпатажные образы Канье Уэста и Бьянки Цензори.