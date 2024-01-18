Канье Уэст удалил себе зубы и заменил их материалом, который дороже бриллиантов (фото)

Рэпер сам придумал дизайн зубных протезов. Несмотря на то, что у него более миллиона долларов долгов, на новые зубы он потратил сотни тысяч.

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46-летний американский рэпер Канье Уэст снова заставил таблоиды говорить о себе после того, как заменил свои натуральные зубы титановыми протезами, общая стоимость которых оценивается в $850 тысяч, пишет Daily Mail.

Музыкант в соцсети похвастался своей новой улыбкой и сравнил себя с одним из злодеев франшизы о Джеймсе Бонде, который пугал зрителей похожими зубами.

Новая улыбка Канье Уэста Кинематографический прототип

По словам источника, дизайн протезов придумал сам Канье, и они – "дороже бриллиантов". Установил их доктор Томас Коннелли в Беверли-Хиллз вместе с Наоки Хаяши, главным зубным техником.

"Нам было приятно работать на каждом этапе процесса. Его видение создания уникального искусства выходит за рамки стоматологического прогресса. Объединение его видения со стоматологической наукой создало новый эпический образ!" – рассказал Коннели.

Так выглядят зубные протезы, придуманные Уэстом

Еще в 2010 году рэпер продемонстрировал ведущей ток-шоу Эллен ДеДженерес сверкающие бриллианты и золотые имплантаты, которые, как он утверждал, заменили ему весь нижний ряд зубов.

"Я просто думал, что бриллианты круче… Это действительно мои настоящие зуб". Я заменил нижний ряд зубов", – заявлял он.

Канье потратил почти миллион долларов на зубы, однако задолжал налогов на $1 035 126, включая налоги на бизнес и на недвижимость. Из-за неуплаты долг продолжает расти.

В прошлом месяце стало известно, что недвижимость на берегу океана в Малибу, купленная Уэстом за 57 миллионов долларов в сентябре 2021 года, выставляется на продажу на 4 миллиона долларов дешевле.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст придумал новые откровенные образы для Бьянки Цензори, которая недавно отпраздновала день рождения.