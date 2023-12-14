10-летняя дочь Канье Уэста дебютировала на сцене вместе с отцом (видео)

Публика с восторгом встретила дочь рэпера, которая чувствовала себя на сцене, как рыба в воде. Она називает себя Miss Westie.

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Старшая дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян, Норт, впервые вышла на сцену и дебютировала под своим рэперским именем в песне из последнего альбома ее отца, сообщает Page Six.

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На вечеринке в Майами по случаю прослушивания пластинки "Vultures" в одном из треков Канье Уэста девочка спела целый куплет.

"Мне здесь нравится / мы возьмем на себя год еще на один год / это твоя лучшая подруга, мисс мисс Уэсти/ Не пытайтесь меня проверять / это будет грязно / это будет грязно / просто благослови меня", – читала она рэп.

На сцене Норт была в большой черной куртке, темной футболке и широких брюках. Завершали ее образ резиновые тапочки.

Новая песня является частью будущего альбома Канье и рэпера Ty Dolla $ign.

В комментариях пользователи похвалили мисс Уэст, а некоторые даже назвали ее гением.

"Она унаследовала талант, стиль и уверенность своего отца. Желаю ей только самого лучшего в мире!" – написал один из поклонников.

В свою очередь Канье Уэст, известный своим антисемитизмом, снова отличился. Во время вечеринки он надел капюшон, напоминающий головной убор представителей Ку-клукс-клана. Это ультраправая расистская террористическая организация в США, отстаивавшая такие идеи, как превосходство белых и белый национализм. В середине XX века Ку-клукс-клан выступал также против американских католиков, чернокожих, коммунизма. Правда, они носили белые капюшоны, а Канье своим нарядом, видимо, намекает на защиту прав темнокожих.

Поклонники раскритиковали Канье за "болезненный" и "тревожный" выбор моды.

"Канье в капюшоне KKK, а чернокожие люди сидят сложа руки. К черту его и его музыкального братана. Просто замечание, что Канье Уэст — антисемит. Он ненавидит евреев и хочет их смерти. Он оскорбляет женщин. Он отвратительный человек", – пишут в сети под фото.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори пришла на вечеринку мужа, неся на руках его четырехлетнюю дочь Чикаго.