Отец Бьянки Цензори потребовал, чтобы Канье Уэст прилетел в Австралию

Источники отмечают, что Бьянка делает все, чтобы не допустить встречи отца и мужа, поскольку очень боится гнева Лео Цензори.

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Лео Цензори, отец жена Канье Уэста Бьянки, потребовал от зятя и дочери, чтобы они прилетели в Австралию. Мужчина намерен поговорить с Канье по поводу экстраоткровенных нарядов девушки, сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники. Это произошло после того, как мать Бьянки, Александра Цензори после своего визита в Лос-Анджелес выразила опасения по поводу "пугающего" поведения рэпера.

"Канье пригласили поехать в Австралию, и Бьянка не решается позволить этому случиться, потому что она знает, как отреагирует ее отец. Ее отец все еще планирует поговорить с Канье, и Лео не будет напуган силой или контролем Канье. Никто не ожидает, что здесь будут только радуги и семейные портреты", – говорит информатор.

Он добавил, что Лео не в восторге от визита жены в США.

"Отец Бьянки не обязательно был доволен визитом жены к дочери, потому что он чувствует, что она позволила Бьянке продолжать делать то, что она делает", — продолжил инсайдер. "Да, Бьянка вызывающе одевалась, пока ее мать была там, но это было ничто по сравнению с некоторыми нарядами, которые она носила до и после визита", – подчеркнул источник.

Поговаривают, что Лео также был разочарован неспособностью Александры помочь дочери увидеть влияние Канье.

Лео Цензори рассержен тем, как выглядит его дочь Фото: Leo Censori/Instagram

"Александра хотела сделать это одна, и у ее отца сложилось впечатление, что она собиралась поговорить с ней о том, как она выставляет себя. Она была настолько поглощена вниманием и славой всего этого, что ее слегка напугало влияние Канье".

Тем временем Бьянка практически всю последнюю неделю продолжает одеваться чересчур вызывающе. Она появилась на публике в мини-юбке серебристого цвета с металлическим отливом и стрингах, которые она сочетала с треугольным верхом бикини. При этом все желающие могли рассмотреть ее практически обнаженные ягодицы.

В ресторан с мужем она пошла в прозрачных неоново-зеленых колготках, которые сочетала с откровенным бежевым топом. Нижнего белья девушка традиционно не надевала, и когда Канье частично приспустил ей колготки, это увидели очевидцы.

Ранее в этом месяце Александра прилетала в Лос-Анджелес, "чтобы лично убедиться", контролирует ли ее дочь свою жизнь.

"Маме Бьянки пришлось убедиться в этом самой после того, как Бьянка сказала своей семье, что держит ситуацию под контролем. Для Александры это была прекрасная возможность провести время с Бьянкой и оценить ситуацию самостоятельно. Александра сдержанно верила, что придет спасти свою дочь. Но это не так. Канье начал менять ситуацию с момента выпуска Vultures в том смысле, что он не повторяет столько безумных тирад. Он также знает, как мило поговорить с мамой. Это был действительно хороший опыт, и все очень рады видеть ее с Александрой", – поделился со СМИ источник

Бьянка в свою очередь убеждает родных, что она знает, что делает, и держит все под контролем.

Ранее Фокус писал, что Бьянка появилась на улице в прозрачном боди.