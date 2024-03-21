Бьянка Цензори прогулялась по улице в прозрачном боди без белья (видео)

Пара совершенно не обращала внимания на толпы зевак, которые фотографировали их и даже норовили сделать селфи. Они держались за руки и смеялись.

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29-летняя Бьянка Цензори на протяжении последней недели выгуливает самые смелые наряды, и каждый ее выход на улицу сопровождается новыми фото. Так, недавнее появление девушки в компании своего 46-летнего мужа Канье Уэста снова заставило поклонников обсуждать ее очередной дерзкий аутфит, пишет TMZ.

Для похода в ресторан Cheesecake Factory она надела прозрачное телесное боди, серые шорты и белые босоножки. Бьянка традиционно проигнорировала бюстгальтер, и все желающие беспрепятственно могли рассмотреть ее грудь.

Канье же себе не изменяет и надел черную куртку с капюшоном, широкие черные штаны, которые приспустил сзади, и массивные черные ботинки.

Когда пара шла по улице и над чем-то громко смеялась, беседуя, Уэст продемонстрировал свои титановые зубные протезы, с которыми в последнее время не расстается.

Канье и Бьянка тайно поженились в декабре 2022 года. С тех пор пара не раз попадала в громкие скандалы, причем не только из-за антисемитских заявлений рэпера, но и из-за нескромных нарядов его жены. В августе прошлого года они немало разозлили итальянцев, когда во Флоренции, Риме и Венеции девушка появлялась в одежде, которая оп местным меркам не считается пристойной.

Более того, пара предалась любовным утехам во время катания на лодке у всех на глазах, и это привело к тому, что лодочная компания внесла музыканта в черный список.

Родители и друзья Бьянки опечалены и возмущены тем, в каком виде их дочь появляется на людях. Они уверены, что она полностью находится под контролем Канье, который диктует ей, в чем ходить, что есть и как тренироваться.

В свою очередь Цензори, которая является не только женой рэпера, но и его полноправным деловым партнером, опровергает любые домыслы и утверждает, что она контролирует ситуацию.

Отец девушки, Лео Цензори, очень хочет побеседовать со своим зятем и попросить у него не превращоть Бьянку в дешевый товар и трофейную пони.

Ранее Фокус писал, зачем мать Бьянки Цензори прилетала в США.