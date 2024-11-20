Вслед за Канье Уэстом и Трэвисом Скоттом: LOBODA дала интервью одному из музыкальных каналов Америки

Между Трэвисом Скоттом, Канье и Карди Би. У Лободы вышло ASMR-интервью с главным конкурентом американского MTV.

На официальном YouTube одного из крупнейших американских музыкальных телеканалов Fuse TV вышло ASMR-интервью Светланы Лободы. Видео уже обнародовали на официальном канале Fuse TV в Ютуб.

Лобода продолжила список звездных гостей канала вслед за Канье Уэстом, Карди Би, Трэвисом Скоттом, Доджей Кэт, Джоном Леджендом, Тедди Свимсом, Лил Насом, Снуп Доггом, Алишей Кис и другими громкими мировыми именами. Согласно популярному формату, певица шепотом рассказывала о своей жизни, карьере и хобби, параллельно используя свои любимые вещи для ASMR-триггеров. Общалась звезда, конечно, на английском.

Справка: ASMR — это видео, направленное на то, чтобы вызвать у слушателей приятные ощущения и релаксацию с помощью шепота, различных звуков и приятных визуальных эффектов. Это может включать такие звуки, как шуршание бумаги, лязганье лап, шепот или даже звуки природы. ASMR стала популярной формой видео на YouTube и других платформах, которая помогает людям отдыхать и снимать стресс.

В рамках проекта артистка рассказала, что на ее концертах много рок-н-ролла, призналась, что слушала бы Шаде, если бы пришлось выбрать один альбом на всю жизнь и дала советы начинающим артистам. Среди любимых вкусностей Лобода выбрала хрустящие чипсы, матча и игристое с пузырьками.

Заметим, что недавно артистка первой из Восточной Европы выступила для "Грэмми". Певица вживую исполнила свою песню "Mentor" на английском и украинском языках, представив Украину в этом проекте.

Напомним, ранее мы писали, что Светлана Лобода выгнала со своего концерта россиянку, которая поддерживает политику Путина.

Кроме этого, Фокус писал, что блогер-миллионница рассказала за что ее заблокировала Светлана Лобода.