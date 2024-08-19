"К этому стремится каждый артист": Светлана Лобода прокомментировала свое участие в проекте премии "Грэмми"

Певица вживую исполнила свою песню "Mentor" на английском и украинском языках, представив Украину в этом проекте. Основная цель этого проекта — открывать миру самых ярких артистов с уникальным звучанием из разных уголков планеты.

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Украинская певица Светлана Лобода впервые прокомментировала свое участие в проекте премии "Грэмми" Globan Spin. Подробностями она поделилась в интервью изданию "Фокус".

В частности, известно, что Светлана Лобода стала первой певицей в украинской истории, которая попала в проект, в котором ее представили, как главную поп-звезду Украины и человека, представляющего украинскую музыку в современном мире.

В эксклюзивном комментарии"Фокусу" Светлана Лобода призналась, что к участию в международном проекте от музыкальной премии Грэмми стремится каждый артист. Однако для нее прежде всего это возможность открыть для себя новые горизонты, быть увиденной и услышанной аудиторией, с которой она еще не знакома.

"Несмотря на то, что я уже человек взрослый, но в душе, как и все артисты, остаюсь мечтательницей, хоть и достаточно прагматичной. Сегодня я не позволяю себе пренебрегать любой возможностью выйти на новые рубежи. Участие в международном проекте от музыкальной премии Грэмми — это возможность открыть для себя новые горизонты, быть увиденной и услышанной аудиторией, с которой мы еще не знакомы. К этому стремится каждый артист", — пояснила Лобода.

В то же время певица объяснила, что не относится к этому событию слишком серьезно, ведь кроме этого у нее есть много других планов на будущее. Однако, Global Spin все же она называет одним из самых интересных приключений ее жизни.

Также Светлана Лобода добавила, что этот проект для нее как для артиста — одна из возможностей покорить новые рубежи.

Больше читайте в эксклюзивном интервью Светланы Лободы Фокусу.

Напомним, ранее мы писали, что Светлана Лобода призналась, что обучает дочерей украинскому языку.