"Мы обязаны учить наших детей": Светлана Лобода призналась, что обучает дочерей украинскому языку

Светлана Лобода призналась, что сама выучила государственный язык, а теперь делает все для того, чтобы украинский язык выучили ее дочери.

41-летняя певица Светлана Лобода призналась, что за два года выучила украинский язык, а сейчас учит своих детей владеть государственным языком. Об этом певица рассказала в интервью казахского интервьюера Тимура Балимбетова.

В частности, певица рассказала, что всю жизнь разговаривала на русском языке, поэтому после начала полномасштабной войны ей пришлось учить государственный язык.

"Когда ты всю жизнь что-то делаешь, а потом тебе нужно переучиваться, это сложно. Особенно не в возрасте 16 лет, а когда ты уже более взрослый. Но это важно и нужно", — сказала певица.

Однако несмотря на все сложности Лобода призналась, что сегодня она может похвастаться тем, что свободно общается на государственном языке. Кроме этого, Светлана Лобода рассказала, что сейчас выделяет время для того, чтобы научить украинскому языку и своих детей.

"Я всю жизнь говорю на русском языке. Я начала говорить на украинском языке и изучат его детально, читать книги на украинском языке, ровно два года. За год сделала большой скачок. Сейчас я считаю, что я обязана просто выучить украинский язык с моими детьми. Поэтому я читаю дочке книги на украинском языке, она слушает песни на украинском языке, она слушает Океан Эльзы. Я ей объясняю как переводятся те или иные слова, или фразы. Для каждого украинца очень важно, чтобы язык остался в истории, поэтому мы обязаны учить наших детей", — заявила певица.

Стоит отметить, что Светлана Лобода имеет двух дочерей — старшей Евангелине исполнилось 13 лет, а младшей Тильде — 6 лет.

Позиция Светланы Лободы относительно войны в Украине

После 2014 года, когда в Украине началась так называемая антитеррористическая операция, Россия аннексировала Крым, а Донецкая и Луганская область объявили себя самоназванными республиками, певица продолжала выступать в России. Однако когда началась полномасштабная война в Украине Светлана Лобода как раз находилась в Москве. 24 февраля Светлана Лобода опубликовала пост в котором рассказала, что с самого утра на связи с родными, однако ни слова не написала, что Россия начала войну с Украиной, но призвала остановить "этот ужас".

Уже впоследствии певица объяснила, что не решалась идти против Кремля, ведь как раз выезжала из России. После того, как Лобода выехала из РФ, она начала заниматься волонтерской деятельностью в поддержку Украины. За певицу внесли в черные списки российского шоубизнеса и запретили въезд в РФ на 50 лет.

Напомним, ранее мы писали, что Лобода прокомментировала свое решение петь на русском.

Кроме этого, Фокус писал, что Лобода защитила таксиста, который отказался говорить на украинском языке.