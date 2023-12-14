Не язык убивает детей: Лобода прокомментировала свое решение петь на русском (видео)

По словам украинской певицы, язык не принадлежит властям России, ведь в таком случае всем бы пришлось отказаться от его использования. Сейчас она намерена продолжать писать хиты как на украинском, так и на русском.

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Известная украинская певица Светлана Лобода сделала новые заявления касаемо языка. Она продолжит писать песни как на украинском, так и на русском, чтобы все смогли понять содержимое. На эту тему она высказалась в интервью русской службе BBC, которое было опубликовано 14 декабря.

По ее словам, она сделала несколько композиций на украинском языке для "локального рынка", однако это совершенно не означает, что все ее песни будут такими. Она продолжить писать и исполнять свои песни на русском, хотя понимает остроту вопроса.

"Я много делаю песен на украинском языке, эти песни не понятны моей русскоязычной аудитории, поэтому я изначально говорила, что не планирую переводить на украинский свои песни, которые были написаны на русском языке. Я буду продолжать писать песни на украинском и русском языках для своей русскоязычной аудитории, потому что она очень большая и это люди, которые меня поддерживают. Я знаю, что вопрос русского языка сегодня очень острый в Украине. Но по миру, в Европе люди там, где я выступаю, говорят на русском языке", — заявила Светлана Лобода.

Украинская певица также отметила, что "не русский язык сейчас убивает детей и взрослых", а большая часть страны и вовсе продолжает использовать в речи не украинский.

Сам язык, продолжает артистка, не принадлежит исключительно российской власти, ведь при таком сценарии никто не стал бы его использовать. В современном мире миллионы людей говорят на русском.

Во время поездок в Украину, продолжает Светлана Лобода, она использует в речи исключительно украинский, однако за границей продолжает использовать русский, ведь аудитория его понимает.

Российский журналист Валерий Таран, который и брал интервью у певицы, отдельно задал вопрос касаемо того, как могут воспринимать ее позицию люди в Украине, и является ли она сегодня "самой большой звездой" в стране.

"Я не знаю. Украинцы могут сказать. Я ощущаю себя маленьким человеком, я уже сказала об этом. Мне очень жаль, что я ничего не могу изменить", — продолжает Светлана Лобода.

Стоит обратить внимание на высказывания певицы о людях, которые продолжают проживать в России, даже если не поддерживают войну. Она им соболезнует, ведь они якобы оказались заложниками ситуации.

Тех россиян, которые решились выехать из страны и начать жизнь с нуля она похвалила, ведь нужно иметь смелость и мужество на это.

"У нас очень много родственников живет в России и у очень многих наших друзей родственники живут в России. И многие просто не понимают, что им делать. Они уже люди в возрасте. Точно так же в каждой стране есть хорошие и плохие люди. Говорить о том, что мы все виноваты, почему у нас такое руководство, но в Украине тоже часто были недовольны руководством, которое было", — подытожила артистка.

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Напомним, 29 октября сообщалось, что Светлана Лобода защитила таксиста, который отказался говорить на украинском языке. Она опубликовала в своих социальных сетях ролик, в котором водитель поблагодарил всех "неравнодушных людей". Артистка после этого пригласила его на работу.

25 июня сообщалось, что Светлана Лобода устроила небольшой конфликт перед концертом в Харькове. Артистка решила поинтересоваться у девушки, заплатил ли ей кто-нибудь деньги за организацию одиночного пикета с плакатом "Харьков без Лободы". На следующий день певица заявила, что ситуацией сейчас манипулируют и она уважает девушку за ее позицию.