"Кто тебе платит?": Лобода устроила небольшой конфликт перед концертом в Харькове (видео)

Артистка решила поинтересоваться у девушки, заплатил ли ей кто-нибудь деньги за организацию одиночного пикета с плакатом "Харьков без Лободы".

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40-летняя украинская певица Светлана Лобода приехала в Харьков, чтобы дать импровизированный концерт. В своем Instagram-аккануте знаменитость рассказала о встрече сегодня, 25 июня, со всеми желающими в 15:30 у входа в зоопарк.

Перед тем, как публика начала собираться, у входа в зоопарк на одиночный пикет встала девушка. В руках она держала плакат с надписью "Харьков без Лободы". Соответствующее видео опубликовало сообщество "Где в Харькове" в Instagram.

В комментариях люди разделились на два лагеря: одни поддержали девушку в ее порыве, а другие встали на защиту звезды.

"Если кто не понял, она стоит там, чтобы предатели знали свое место и не ехали в Харьков. Харьков — это Украина", — написал один пользователь, а другой добавил: "Спасибо этой девушке".

Тем временем под публикацией также много критики.

"Мы должны поддерживать таких людей, а не травить их, но место и момент протеста не очень ясен. Но "Лабаду" действительно есть за что не любить", — отметил комментатор.

"Девушка имеет свое отношение к Лободе… но пусть пишет от своего имени, а не от Харькова!", — написал другой пользователь Instagram.

После этого девушка подошла ближе к выступающей Лободе. Певица начала обнимать пикетчицу и в микрофон спросила: "Кто тебе дал деньги за это?". Девушка не реагировала на поведение звезды.

"Моя хорошая, ну кто тебе платит, ну кто тебе дал деньги?.. Смотрите, как много людей пришло. Но есть и завербованные люди, нет смысла обращаться", — добавила Лобода.

Светлана Лобода после начала полномасштабной войны активно помогала украинским беженцам за границей. Несмотря на это, только через месяц, 24 марта 2022, артистка назвала Россию страной-агрессором в своих соцсетях. До этого знаменитость только призывала мир к миру, не называя участников конфликта.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода приехала в родной Ирпень и собственными глазами увидела, что сделали оккупанты с ее любимым городом. Она перечислила значительную сумму в благотворительный фонд Маши Ефросининой и заверила, что больше никогда не вернется в Россию.

Также Фокус писал, что Светлане Лободе могут запретить посещение Литвы.