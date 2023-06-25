"Хто тобі платить?": Лобода влаштувала невеликий конфлікт перед концертом у Харкові (відео)

Артистка вирішила поцікавитися у дівчини, чи заплатив їй хто-небудь гроші за організацію одиночного пікету з плакатом "Харків без Лободи".

Related video

40-річна українська співачка Світлана Лобода приїхала до Харкова, щоб дати імпровізований концерт. У своєму Instagram-аккануті знаменитість розповіла про зустріч сьогодні, 25 червня, з усіма охочими о 15:30 біля входу в зоопарк.

Перед тим, як публіка почала збиратися, біля входу в зоопарк на одиночний пікет стала дівчина. У руках вона тримала плакат із написом "Харків без Лободи". Відповідне відео опублікувала спільнота "Де в Харкові" в Instagram.

У коментарях люди розділилися на два табори: одні підтримали дівчину в її пориві, а інші стали на захист зірки.

"Якщо хто не зрозумів, вона стоїть там, щоб зрадники знали своє місце і не їхали до Харкова. Харків — це Україна", — написав один користувач, а інший додав: "Спасибі цій дівчині".

Тим часом під публікацією також багато критики.

"Ми повинні підтримувати таких людей, а не труїти їх, але місце і момент протесту не дуже зрозумілий. Але "Лабаду" дійсно є за що не любити", — зазначив коментатор.

"Дівчина має своє відношення до Лободи... але нехай пише від свого імені, а не від Харкова!", — написав інший користувач Instagram.

Після цього дівчина підійшла ближче до Лободи, яка виступала. Співачка почала обіймати пікетувальницю і в мікрофон запитала: "Хто тобі дав гроші за це?". Дівчина не реагувала на поведінку зірки.

"Моя хороша, ну хто тобі платить, ну хто тобі дав гроші?.. Дивіться, як багато людей прийшло. Але є і завербовані люди, немає сенсу звертатися", — додала Лобода.

Світлана Лобода після початку повномасштабної війни активно допомагала українським біженцям за кордоном. Попри це, лише через місяць, 24 березня 2022 року, артистка назвала Росію країною-агресором у своїх соцмережах. До цього знаменитість лише закликала світ до миру, не називаючи учасників конфлікту.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода приїхала до рідного Ірпеня і на власні очі побачила, що зробили окупанти з її улюбленим містом. Вона перерахувала значну суму в благодійний фонд Маші Єфросиніної та запевнила, що більше ніколи не повернеться до Росії.

Також Фокус писав, що Світлані Лободі можуть заборонити відвідування Литви.