Світлана Лобода відвідала рідний Ірпінь (відео)

Знаменитість побачила на власні очі зруйновані вулиці міста.

Українська співачка Світлана Лобода відвідала рідне місто Ірпінь. Про це артистка розповіла на своїй Instagram-сторінці, поділившись з підписниками відео розбитих вулиць.

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"Я не знаю, що повинно статися, щоб українці пробачили все те, що відбувалося тут! Ірпінь. 112 день війни", — підписала публікацію 39-річна знаменитість.

[ + – ] Світлана Лобода відвідала рідний Ірпінь

Лобода побачила на власні очі розбитий міст на Новоірпенській трасі та зруйновані будинки. Співачка зустрілася та поспілкувалася з місцевими мешканцями. А "екскурсію" по зруйнованих вулицях для Світлани провів мер міста Олександр Маркушин.

Артистка перший місяць повномасштабної війни замовчувала війну в Україні, не називаючи Росію країною-агресором. Проте рівно через місяць, 24 березня 2022 знаменитість чітко озвучила свою позицію. Також уродженка Ірпеня перерахувала значну суму у благодійний фонд Маші Єфросініної та всіляко допомагала своєму місту.

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Нагадаємо, Світлана Лобода представила пісню та кліп українською мовою.

Також Фокус писав про скандал навколо громадянства Світлани Лободи. Ходили чутки, нібито співачка відмовилася від українського паспорта та стала громадянкою Мальти. Проте Лобода спростувала ці домисли та показала свій український паспорт.