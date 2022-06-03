Світлана Лобода представила пронизливу пісню українською мовою (відео)

Кліп присвячений 100 дням мужньої боротьби українців проти армії РФ і виконаний у чорно-білих тонах, щоб наголосити на всьому трагізмі війни.

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Українська виконавиця Світлана Лобода, яка кілька років жила та працювала в Росії, представила кліп на пісню "Молитва", яку заспівала рідною мовою.

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У чорно-білому відео артистка в супроводі оркестру співає про війну, яка увірвалася в Україну, і говорить про те, що завжди буде поряд зі своїми співвітчизниками, а її молитва стане щитом.

Композиція присвячена 100 дням мужнього протистояння українського народу російській агресії.

За її словами, вже минуло 100 днів із початку іншого життя, де з'явилися інші сенси, слова, сльози, пісні, інші люди та молитви. Ці дні, впевнена Світлана, зістарила мільйони людських сердець на ціле століття. Ця пісня далася їй непросто.

"Було складно знову почати співати... Дуже складно! Але музика, як тонка смуга світла, пробивається крізь найчорніші дні. Ми ще святкуватимемо життя на нашій прекрасній землі та пісні співатимемо не від болю, а від щастя! А поки що..." — написала Лобода на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Скриншот

Кульмінацією чорно-білого відеоряду стали жовті та блакитні вогні, що з'явилися за спиною артистки наприкінці кліпу, що символізують український прапор.

Режисером кліпу є Інді Хаїт, відомий ізраїльський режисер, який народився в Азербайджані, а виріс в Україні.

Усього за кілька годин відео подивилися сотні тисяч людей на YouTube та в Instagram, залишивши тисячі коментарів, у яких дякують артистці за її творчість і позицію. Багато хто зазначає, що українські пісні виходять у неї більш душевними та щирими.

Раніше співачку неодноразово критикували за концерти в Росії, а також першу реакцію на військові дії. Вона записала відео, де зі сльозами на очах просила припинити війну, а також розповідала про те, що її рідні люди перебувають у Києві, який тоді зазнав бомбардувань. Про те, що це Росія напала на Україну, вона тоді не згадала.

Назвала речі своїми іменами Світла лише за місяць після початку війни. Звернувшись до шанувальників, вона наголосила, що це РФ влаштувала війну в нашій країні.