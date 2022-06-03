Светлана Лобода представила пронзительную песню на украинском языке (видео)

Клип посвящен 100 дням мужественной борьбы украинцев против армии РФ и выполнен в черно-белых тонах, чтобы подчеркнуть весь трагизм войны.

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Украинская исполнительница Светлана Лобода, которая несколько лет жила и работала в России, представила клип на песню "Молитва", которую спела на родном языке.

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В черно-белом видео артистка в сопровождении оркестра поет о войне, которая ворвалась в Украину, и говорит о том, что всегда будет рядом со своими соотечественниками, а ее молитва станет щитом.

Композиция посвящена 100 дням мужественного противостояния украинского народа российской агрессии.

По ее словам, уже прошло 100 дней с начала другой жизни, где появились другие смыслы, слова, слезы, песни, другие люди и молитвы. Эти дни, уверена Светлана, состарили миллионы человеческих сердец на целый век. Эта песня далась ей непросто.

"Было сложно снова начать петь… Очень сложно! Но музыка, как тонкая полоса света, пробивается сквозь самые черные дни. Мы еще будем праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья! А пока…", – написала Лобода на своей странице в Instagram.

Фото: Скриншот

Кульминацией черно-белого видеоряда стали желтые и голубые огни, которые появились за спиной артистки в конце клипа, символизирующие украинский флаг.

Режиссером клипа является Инди Хаит, известный израильский режиссер, который родился в Азербайджане, а вырос в Украине.

Всего за несколько часов видео посмотрели сотни тысяч людей на YouTube и в Instagram, оставив тысячи комментариев, в которых благодарят артистку за ее творчество и позицию. Многие отмечают, что украинские песни получаются у нее более душевными и искренними.

Ранее певица неоднократно подвергалась критике за концерты в России, а также за первую реакцию на военные действия. Она записала видео, где со слезами на глазах просила прекратить войну, а также рассказывала о том, что ее родные люди находятся в Киеве, который тогда подвергся бомбардировкам. О том, что это Россия напала на Украину, она тогда не упомянула.

Назвала вещи своими именами Светла только через месяц после начала войны. Обратившись к поклонникам, она подчеркнула, что это РФ устроила войну в нашей стране.