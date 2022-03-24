Светлана Лобода впервые с начала войны озвучила позицию по отношению к России

Ранее певица призывала остановить войну, однако не называла воюющие стороны.

39-летняя украинская певица Светлана Лобода, долгое время проживающая в Европе и часто выступавшая в России, обратилась к поклонникам в своем телеграм-канале.

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"Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей", — отметила знаменитость, впервые назвав воюющие стороны, то есть обвинив РФ в начале полномасштабной военной агрессии на территории Украины, которая длится уже месяц.

До этого Светлана Лобода, имея 13 млн подписчиков в Instagram, значительная часть которых россияне, умалчивала о том, кто именно напал на Украину. Она просто призывала остановить войну. За что и попала в список знаменитостей, поддерживающих или умалчивающих войну.

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В частности, Светлана поддержала слово украинских воинов, которые героически отбивают атаку врага, и отметила, что ее родные, папа и бабушка, до сих пор находятся в Киеве. А ее родной город Ирпень почти полностью разрушен.

"Самым большим физическим злом является смерть. Самым большим моральным злом является война", — отметила артистка, признавшись, что пишет эти слова со слезами на глазах.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Светлана Лобода давно получила гражданство Мальты, отказавшись от украинского паспорта. Однако позже звезда опровергла эту информацию, продемонстрировав фото паспорта гражданки Украины.

Также Фокус писал о реакции Лободы на добавление ее в список знаменитостей, поддерживающих или умалчивающих войну в Украине.