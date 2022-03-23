"Мне плевать на списки!": Лобода отреагировала на включение ее в число "неугодных" в Украине

Певица сейчас находится в Латвии и уже заявила, что превратила свой офис в штаб гуманитарной помощи украинцам

Популярная певица Светлана Лобода с первых дней войны в Украине оказалась в центре внимания из-за своего эмоционального видео, в котором просила "всех остановиться", сообщила, что ее родственники сидят по подвалам из-за обстрелов, но при этом не сказала, кто напал на Украину. На нее обрушилась волна критики, так что теперь певица начала заниматься волонтерской деятельностью и спасать свою репутацию.

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Подпортили ее имидж и слухи о том, что она якобы отказалась от украинского гражданства и теперь является гражданкой Мальты. Певица даже записала видео-опровержение, в котором показала свой украинский паспорт.

Но в ночь с 21 на 22 марта аккаунт певицы в Instagram был заблокирован на территории Украины, так что она "переселилась" в Telegram, где уже высказалась по поводу включения себя в списки неугодных и решения лишить звания "народной артистки". А заодно и сообщила, где сейчас находится. Оказалось, что Лобода, и, видимо, ее дочери, сейчас в Латвии.

[ + – ] Фото из Telegram-канала Светланы Лободы Фото: Telegram lobodaofficial

"Я знаю, что сегодня все чаще появляются всевозможные "списки", в которых людей снова пытаются разделить по принципу "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом". Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься, а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей для умирающих с голоду детей!", — написала Лобода.

[ + – ] Фото из Telegram-канала Светланы Лободы Фото: Telegram lobodaofficial

А ее команда опубликовала пост, в котором пояснила, чем сейчас занимается певица. Они отметили, что она с начала войны активно занимается волонтерством, а свой офис с первого дня переквалифицировала в штаб гуманитарной помощи украинцам.

"На данный момент певица посетила центр беженцев в Латвии, куда были доставлены грузовики необходимой помощи, а так же следующими пунктами, куда отправится певица, будет Литва и Швеция", — сообщили ее сотрудники и отметили, что параллельно Лобода занимается помощью выезда из горячих точек Украины семей, которые оказались в эпицентре военных действий. С начала войны артистке удалось организовать эвакуацию около сотни таких украинских семей.