"Мені начхати на списки!": Лобода відреагувала на додавання її до числа "неугодних" в Україні
Співачка зараз перебуває в Латвії й вже заявила, що перетворила свій офіс на штаб гуманітарної допомоги українцям
Популярна співачка Світлана Лобода з перших днів війни в Україні опинилася в центрі уваги через своє емоційне відео, в якому просила "всіх зупинитися", повідомила, що її родичі сидять у підвалах через обстріл, але водночас не сказала, хто напав на Україну. На неї звалилася хвиля критики, тож тепер співачка почала займатися волонтерською діяльністю та рятувати свою репутацію.
Зіпсували її імідж і чутки про те, що вона нібито відмовилася від українського громадянства і тепер є громадянкою Мальти. Співачка навіть записала відеоспростування, в якому показала свій український паспорт.
Але в ніч з 21 на 22 березня обліковий запис співачки в Instagram заблокували на території України, тож вона "переселилася" в Telegram, де вже висловилася про додавання її до списків неугодних та рішення позбавити звання "народної артистки". А заразом і повідомила, де зараз знаходиться. Виявилося, що Лобода, й, мабуть, її дочки, зараз у Латвії.
"Я знаю, що сьогодні все частіше з'являються всілякі "списки", в яких людей знову намагаються розділити за принципом "чи ти достатньо хороший, щоб бути патріотом". Так от я вам скажу: мені начхати на ваші списки! Рада, що у вас є час цим займатися, а я піду витрачу ще пару мільйонів гривень на закупівлю памперсів та сумішей для дітей, які вмирають з голоду!" — написала Лобода.
А її команда опублікувала пост, у якому пояснила, чим зараз опікується співачка. Вони зазначили, що вона з початку війни активно займається волонтерством, а свій офіс із першого дня перекваліфікувала в штаб гуманітарної допомоги українцям.
"Зараз співачка відвідала центр біженців у Латвії, куди доставили вантажівки необхідної допомоги, а також наступними пунктами, куди відправиться співачка, буде Литва та Швеція", — повідомили її співробітники й зазначили, що паралельно Лобода займається допомогою виїзду з гарячих точок України сімей, які опинилися в епіцентрі воєнних дій. З початку війни артистці вдалось організувати евакуацію близько сотні таких українських сімей.