Світлана Лобода вперше з початку війни обґрунтувала свою позицію щодо Росії

Раніше співачка закликала зупинити війну, проте не називала сторони, що воюють.

39-річна українська співачка Світлана Лобода, яка довгий час мешкає в Європі та часто виступала в Росії, звернулася до прихильників у своєму телеграм-каналі.

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"Сьогодні рівно місяць, як це страшне слово "війна" увійшло в наше життя, у життя кожного українця. Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України. Тисячі вбитих, ні в чому безневинних людей, десятки тисяч поранених. Зруйновані наші рідні міста та життя, загинула жахлива кількість дітей", — зазначила знаменитість, вперше назвавши сторони, що воюють, тобто звинувативши РФ у початку воєнної агресії на території України, що триває вже місяць.

До цього Світлана Лобода, маючи 13 млн підписників в Instagram, значна частина яких росіяни, замовчувала про те, хто саме напав на Україну. Вона просто закликала зупинити війну. За що й потрапила до списку знаменитостей, котрі підтримують або замовчують війну.

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Зокрема Світлана підтримала словом українських воїнів, які героїчно відбивають атаку ворога, і зазначила, що її рідні, тато та бабуся, досі перебувають у Києві. А її рідне місто Ірпінь майже повністю зруйноване.

"Найбільшим фізичним злом є смерть. Найбільшим моральним злом є війна", — зазначила артистка, зізнавшись, що пише ці слова зі сльозами на очах.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформацію про те, що Світлана Лобода давно отримала громадянство Мальти, відмовившись від українського паспорту. Проте згодом зірка спростувала цю інформацію, продемонструвавши фото паспорта громадянки України.

Також Фокус писав про реакцію Лободи на додавання її до списку знаменитостей, котрі підтримують або замовчують війну в Україні.