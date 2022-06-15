Светлана Лобода посетила родной Ирпень (видео)

Знаменитость увидела своими глазами разрушенные улицы города.

Украинская певица Светлана Лобода посетила родной город Ирпень. Об этом артистка рассказала на своей Instagram-странице, поделившись с подписчиками видео разбитых улиц.

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"Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все, что происходило здесь! Ирпень. 112-й день войны", — подписала публикацию 39-летняя знаменитость.

[ + – ] Светлана Лобода посетила родной Ирпень

Лобода увидела своими глазами разбитый мост на Новоирпенской трассе и разрушенные дома. Певица встретилась и пообщалась с местными жителями. А "экскурсию" по разрушенным улицам для Светланы провел мэр города Александр Маркушин.

Артистка первый месяц полномасштабной войны умалчивала войну в Украине, не называя Россию страной-агрессором. Однако ровно через месяц, 24 марта 2022 знаменитость четко озвучила свою позицию. Также уроженка Ирпеня перечислила значительную сумму в благотворительный фонд Маши Ефросининой и всячески помогала своему городу.

[ + – ] Новая песня Светланы Лободы "Молитва"

Напомним, Светлана Лобода представила песню и клип на украинском языке.

Также Фокус писал о скандале вокруг гражданства Светланы Лободы. Ходили слухи, что певица отказалась от украинского паспорта и стала гражданкой Мальты. Однако Лобода опровергла все домыслы и показала свой украинский паспорт.