Світлана Лобода заявила, що ніколи не повернеться у Росію

Зараз вона перебуває з доньками за кордоном і збирається на гастролі.

Світлана Лобода дала інтерв'ю грузинському журналісту Ное Сулаберідзе та зізналася, що ніколи не повернеться у Росію, хоч і була раніше "провідною артисткою".

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Артистка різко засудила війну проти України та зізналася, що її повернення у Росію "виключено". В інтерв'ю співачка також уперше назвала повне ім'я молодшої доньки. Дівчинку звуть, як з'ясувалося, Матільда. Раніше її називали просто Тільда.

"Матільда часто мене запитує, чому ми живемо в іншому будинку, я кажу їй, що ми просто подорожуємо світом, дивимося різні місця, що я хочу, щоб вона знайомилася з різними дітками. І якось її це заспокоює", — зазначила Лобода.

[ + – ] Інтерв'ю Світлани Лободи

Співачка зізналася, що хоч вона й рада можливості проводити більше часу з доньками, але їй дуже тяжко без роботи. Але до концертів в РФ вона не повернеться, принаймні поки там не зміниться влада. Поки що вона збирається гастролювати з благодійними концертами у Європі та США.

"Я не бачу можливості навіть думати про те, що можу повернутися у Москву та жити в Росії. Це виключено", — сказала Лобода.

Але її старша дочка, 11-річна Євангеліна, просила повернутися до Росії, оскільки саме там вона росла.

"Євангеліні дуже важко дався переїзд. Діти взагалі складно адаптуються до нової реальності. Я дуже багато з нею про це розмовляла, пояснювала, чому ми не можемо залишитися. Вона мене чує, розуміє і підтримує, але їй дуже важко. Вона каже: "Мам, я дуже сумую за своїми друзями". Але я кажу, що так склалися наші обставини, що повернутися ми не можемо та не повернемося", — сказала Лобода.

Зараз Світлана Лобода проживає у Ризі, куди привезла свою матір і сестру. Батько співачки залишився у Києві. Нещодавно вона приїжджала в Ірпінь та пообіцяла відновити там дитячий садок, зруйнований російськими окупантами.

Раніше ширились чутки, що вона отримала громадянство Мальти, але співачка показала український паспорт і заявила, що громадянство не змінювала.