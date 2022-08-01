Светлана Лобода заявила, что никогда не вернется в Россию

Сейчас она находится с дочками за границей и собирается на гастроли

Светлана Лобода дала интервью грузинскому журналисту Ное Сулаберидзе и призналась, что никогда не вернется в Россию, хоть и была там ранее "ведущей артисткой".

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Артистка резко осудила войну против Украины и призналась, что ее возвращение в Россию "исключено". В интервью певица также впервые назвала полное имя своей младшей дочери. Девочку зовут, оказывается, Матильда. Ранее ее называли просто Тильда.

"Матильда часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, я говорю ей, что мы просто путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И как-то ее это успокаивает ", — отметила Лобода.

[ + – ] Интервью Светланы Лободы

Певица призналась, что хоть она и рада возможности проводить больше времени с дочками, но ей очень тяжело обходится без работы. Но к концертам в РФ она не вернется, по крайней мере, пока там не сменится власть. Пока она собирается гастролировать с благотворительными концертами по Европе и США.

"Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено", — сказала Лобода.

Но ее старшая дочь, 11-летняя Евангелина, просила вернуться в Россию, так как именно там она росла.

"Евангелине очень тяжело дался переезд. Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала, объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: "Мам, я очень скучаю по своим друзьям". Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся", — сказала Лобода.

Сейчас Светлана Лобода проживает в Риге, куда привезла свою мать и сестру. Отец певицы остался в Киеве. Недавно она приезжала в Ирпень и пообещала восстановить там детский сад, разрушенный российскими оккупантами.

Ранее ходили слухи, что она получила гражданство Мальты, но певица показала украинский паспорт и заявила, что гражданство не меняла.