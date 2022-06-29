Светлана Лобода отрицает, что переписывала недвижимость в РФ на охранника
Певица отреагировала на сообщения в россми о том, что она пытается спасти дом в Подмосковье
Украинская певица Светлана Лобода уже отреагировала на новости в российских СМИ о том, что она якобы переписала свой дом на Рублевке на своего охранника. Лобода дала понять, что это ложная информация.
"Ну почему же вы постоянно врете?", — задала певица риторический вопрос. И отметила, что начальник ее охраны Гаджимурад Абдулаев, на которого она, как утверждали российские СМИ, и переписала дом в Подмосковье, тоже был удивлен новостями.
Судя по ее последним постам в Instagram, певица сейчас находится в Украине. Она посещала разрушенный российскими оккупантами Ирпень и общалась с местными властями.
Она решила помочь в восстановлении города. "Я не узнала свой город Ирпень, в мой приезд сюда. Я увидела руины, которые оставила после себя российская армия. Руины, которые еще 121 день назад были городом-мечтой", — написала Лобода.
Пообщавшись с мэром Ирпеня Александром Маркушиным, певица решила помочь восстановить детский сад.
"Мы сделаем все возможное, чтобы садик открыл, как можно скорее, свои двери и из окон был слышен только детский смех. Со своей стороны, я сделала первый взнос, в 3 миллиона гривен", — написала певица.
Ранее она сообщала, что находится в Европе, где сотрудничает с волонтерами, которые помогают украинским беженцам.