Світлана Лобода заперечує, що переписувала нерухомість у РФ на охоронця

Співачка відреагувала на повідомлення в Росії про те, що вона намагається врятувати будинок у Підмосков'ї.

Українська співачка Світлана Лобода вже відреагувала на новини в російських ЗМІ про те, що вона нібито переписала свій будинок на Рубльовці на свого охоронця. Лобода дала зрозуміти, що це хибна інформація.

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"Ну чому ж ви постійно брешете?" — поставила співачка риторичне питання. І зазначила, що начальник її охорони, Гаджимурад Абдулаєв, на якого вона, як стверджували російські ЗМІ, і переписала будинок у Підмосков'ї, також здивований новинами.

[ + – ] Світлана Лобода заперечує, що переписувала російську нерухомість Фото: Instagram lobodaofficial

Судячи з її останніх постів в Instagram, співачка зараз перебуває в Україні. Вона відвідувала зруйнований російськими окупантами Ірпінь та спілкувалася з місцевою владою.

Вона вирішила допомогти у відновленні міста. "Я не впізнала своє місто Ірпінь, у мій приїзд сюди. Я побачила руїни, які залишила після себе російська армія. Руїни, які ще 121 день тому були містом-мрією", — написала Лобода.

Поспілкувавшись із мером Ірпеня Олександром Маркушиним, співачка вирішила допомогти відновити дитячий садок.

[ + – ] Світлана Лобода в Ірпені Фото: Instagram lobodaofficial [ + – ] Світлана Лобода в Ірпені Фото: Instagram lobodaofficial

"Ми зробимо все можливе, щоб садочок відчинив, якнайшвидше, свої двері і з вікон було чутно лише дитячий сміх. Зі свого боку, я зробила перший внесок у 3 мільйони гривень", — написала співачка.

Раніше вона повідомляла, що перебуває в Європі, де співпрацює з волонтерами, які допомагають українським біженцям.