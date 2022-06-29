Світлана Лобода заперечує, що переписувала нерухомість у РФ на охоронця
Співачка відреагувала на повідомлення в Росії про те, що вона намагається врятувати будинок у Підмосков'ї.
Українська співачка Світлана Лобода вже відреагувала на новини в російських ЗМІ про те, що вона нібито переписала свій будинок на Рубльовці на свого охоронця. Лобода дала зрозуміти, що це хибна інформація.
"Ну чому ж ви постійно брешете?" — поставила співачка риторичне питання. І зазначила, що начальник її охорони, Гаджимурад Абдулаєв, на якого вона, як стверджували російські ЗМІ, і переписала будинок у Підмосков'ї, також здивований новинами.
Судячи з її останніх постів в Instagram, співачка зараз перебуває в Україні. Вона відвідувала зруйнований російськими окупантами Ірпінь та спілкувалася з місцевою владою.
Вона вирішила допомогти у відновленні міста. "Я не впізнала своє місто Ірпінь, у мій приїзд сюди. Я побачила руїни, які залишила після себе російська армія. Руїни, які ще 121 день тому були містом-мрією", — написала Лобода.
Поспілкувавшись із мером Ірпеня Олександром Маркушиним, співачка вирішила допомогти відновити дитячий садок.
"Ми зробимо все можливе, щоб садочок відчинив, якнайшвидше, свої двері і з вікон було чутно лише дитячий сміх. Зі свого боку, я зробила перший внесок у 3 мільйони гривень", — написала співачка.
Раніше вона повідомляла, що перебуває в Європі, де співпрацює з волонтерами, які допомагають українським біженцям.